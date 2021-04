Red Bull TV Türkçe yayına başladı

Red Bull’un dans, müzik ve sporun çeşitli branşlarında dünya çapında üretilen içerikleri Türkçe olarak Red Bull TV uygulamasında yayınlanmaya başlandı.

Dünya genelinde macera, spor, dans ve müzik tutkunlarının büyük ilgiyle izlediği Red Bull TV artık ücretsiz olarak Türkçe dilinde ve Türkçe altyazılı olarak Türkiye kullanıcılarının erişime açıldı.

. Bütün dünyadan ilham veren insanların hikayelerinin yanı sıra Türkiye yapımlı ‘Köklere Dönüş’, ‘Searching For Sound’, ‘Part of The Game: Istanbul’ isimli içerikler de platformda olacak. Öncelikli olarak 7 bin dakikalık Türkçe içeriğin sunulacağı platforma gelecek günlerde yeni içerikler de eklenecek. Yaklaşık 5 gün boyunca hiç durmadan seyredebilecek kadar çok Türkçe içeriğe sahip olan Red Bull TV, birçok sporcu, müzisyen ve kişinin hikayesini sunuyor. Red Bull TV uygulaması, tüm dijital cihazlardan ve akıllı televizyonlardan adresi üzerinden ücretsiz edinilebilir.