Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali 4 Temmuz’da gerçekleşecek

Hip hop, popping, house gibi sokak dansı türlerini bünyesinde barındıran dans yarışması Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali; İzmir, İstanbul ve Ankara’daki elemeler sonrasında 4 Temmuz’da gerçekleşecek.

İzleyicinin jüri olarak kazananı belirlediği yarışma; Red Bull Dance Your Style 2021 dansın iyilerini belirlemek için geri döndü. Dans pistlerini yeteneklerle buluşturduğu belirtilen yarışma, bu yıl fotoğraf ve video paylaşım platformu üzerinden toplanan başvuruların ardından elemelerle devam ediyor. 19 Haziran tarihinde İzmir’de; 21 Haziran tarihinde Ankara ve 23 Haziran tarihinde İstanbul’da gerçekleşti ve yetenekli isimler jürinin oylarıyla değerlendirildi. Dansçıların hip hop, popping, house dance gibi sokak dansı stillerinde hünerlerini sergileyeceği yarışmada kadın ve erkek dansçılar, birlikte yarışıyor. İyi olan isimse Güney Afrika’da düzenlenecek Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek. Elemelerde deneyimli jürinin oyları yarışmacıların en iyilerini finale taşıyacağı belirtilirken, finalde ise seyircinin oyları kazananı belirleyecek.

Kazananı izleyicilerin belirleyeceği final öncesinde jürilik ve değerlendirme yeteneğine güvenen herkesin markanın web adresinde başlatılan yarışmada kendisini gösterebileceği belirtildi. Kazanan ise Red Bull Dance Your Style dansçı kiti ve bir saatlik bire bir eğitim şansı yakalayacak.

Türkiye Finali öncesinde dans tutkunlarına jürilik ve değerlendirme yeteneklerini gösterebilecekleri yarışma da markanın web adresinde başladı. Yarışmacılar dansçıların eşlik ettiği şarkıları tahmin edecek ve devamında gelen videoda hangi yarışmacıyı neden seçtiği hakkında yorumlarını yazacak. 23 Haziran’da başlayan yarışma kapsamında katılımcılar arasında yenilikçi yorumu yazan yarışmacı Red Bull dünyasına sürpriz ödüllerin sahibi olacağı belirtildi.