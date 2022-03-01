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Red Bull Basement 2021 Dünya Finali İstanbul’da gerçekleştirilecek

Her sene dünya çapında hayata geçirilen ve finalist öğrencileri global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya getiren Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, bu sene 44 ülkeden finalist öğrencilerin katılımıyla 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de gerçekleştirilecek.

Kültür Sanat 01.03.2022, 11:00
Red Bull Basement 2021 Dünya Finali İstanbul’da gerçekleştirilecek

Her sene dünya çapında hayata geçirilen ve finalist öğrencileri global sosyal inovasyon çevresi ile bir araya getiren Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, bu sene 44 ülkeden finalist öğrencilerin katılımıyla 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de gerçekleştirilecek.

Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde doğan Red Bull Basement, bugün pek çok ülkede daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla teknolojinin gücünden yararlanan üniversite öğrencisi girişimcileri, kod yazarlarını ve inovasyon alanındaki fikir önderlerini desteklemeyi sürdürüyor. Etkinlik, her yıl gerçekleştirilen dünya finali ile aynı zamanda genç girişimci adaylarının keşfedilmesine ve girişimlerini uluslararası arenada geliştirmelerine de fırsat tanıyor. Bu sene dünya çapında 44 ülkeden 4 bin 41 başvuru arasından seçilen ülke finalistlerinin projelerini aktarmak ve geliştirmek üzere bir araya geleceği Red Bull Basement 2021 Dünya Finali, 25-27 Mart tarihleri arasında İstanbul Feriye’de hayata geçirilecek.

Etkinliğin 2021 döneminde projeleriyle ülkelerini temsil etmeye ve Dünya Finali’ne katılmaya hak kazanan öğrenciler, global sosyal inovasyon çevresi ile buluşma imkânı yakalayacak. Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen üniversiteli gençler, yurtiçi ve yurtdışından mentörlerin katkıları ile fikirlerini gerçeğe dönüştürmenin yanında, üç gün boyunca devam edecek eğitim ve çalışmalar ile uluslararası bir eğitim programına da dahil olacak.

Red Bull Basement 2021 Dünya Finali kapsamında öğrenciler ayrıca dünya çapındaki önemli girişimcilerle bir araya gelme imkanı da bulacak. SuperSocial CEO’su Mathias Haas, World Wide Generation (WWG)’nın Kurucu ve CEO’su Manjula Lee gibi isimler finalist gençlerle kendi ilham verici hikayelerini paylaşacak.

Türkiye’yi ToplaGel temsil edecek

Atölyeler, çalışma grupları ve ilham verici konuşmalarla sürecek 3 günün sonunda ülke finalistlerinin projelerini global bir jürinin değerlendirmesine sunacağı ve birincinin seçileceği etkinliğin 2021 Dünya Finali’nde bu sene Türkiye’yi ToplaGel temsil edecek. Etkinliğe Türkiye’den yapılan 300 başvuru arasından seçilen girişim ToplaGel’in kurucuları, Özyeğin Üniversitesi öğrencisi Elif Bilge Gürgür ile Koç Üniversitesi öğrencisi Eylül Nisa Beşli, projelerini ‘geri dönüşümü hızlandıran ve ödül sistemi ile teşvik eden bir platform’ olarak özetliyor. Dünyanın ekolojik dengesini korumak için her geçen gün önemi artan geri dönüşümü ele alan ToplaGel platformunda, kapıya servis modeli ile geri dönüşümü hızlandırmak, atık toplayan kişilerin istihdamına katkı koymak ve kişilere özel ödül sistemi ile sistemin devamlılığını teşvik etmek hedefleniyor.

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