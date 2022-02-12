Red Bull 64 Bars Rap, dünya sahnelerinden sonra şimdi Türkiye’de

Hip Hop ve Rap alanında en yeteneklilerin kendisini diğerlerinden ayırdığı rap serisi Red Bull 64 Bars; dünya sahnelerinden sonra şimdi Türkiye’de.

Bu güne kadar İtalya’dan Marracash, Ernia, Beba, Emis Killa, Japonya’dan Chico Carlito, Zeebra, Rekko, Avustralya’dan Lisi, A.Girl, Shadow, Yeni Zelanda’dan B-Wise, Josh Lane, Melodownz ve ABD’den Talib Kweli gibi dünya sahnesinden önemli isimlerin doğal yeteneklerini sergilediği rap serisi Red Bull 64 Bars, şimdi de Türkçe Rap müziğinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.

Verilen bilgiye göre, Hip Hop ve R&B ekseninde 64 satırlı şarkıların üretildiği bu proje serbest stil ve hızlı düşünmenin arenası haline geliyor. Rap dünyasından bilinen isimler, besteleri ve müzik prodüksiyon yeteneği ile son zamanların dikkat çeken prodüktörü GOKO! ile birlikte stüdyoya girerek 64 satırı birbirinden farklı şarkılar oluşturacak. Yetenekli rap sanatçıları, Red Bull 64 Bars’da kelime oyunlarını, hikâye anlatma becerilerini ve üreticiliklerini yeniden test ederek, sıfırdan ortaya çıkardıkları yepyeni parçaları dinleyicilerle buluşturacak.

1970’lerde Amerika’da gettolarda doğan ritimlerle başlayan, bugün ise tüm dünyada ve Türkiye’de yankı uyandırarak özellikle genç kitlenin favorisi olan Rap müziğine yepyeni bir akım oluşturacak Red Bull 64 Bars serisinin ilk isimleri Ceza, Khontkar, Baneva ve Motive olacak. 2022 boyunca devam edecek serinin ilk bölümleri 16 Şubat itibarıyla Red Bull TV’de Hip-Hop severlerle buluşacak.