Rapçi Ceza, Hatay’da sahne aldı

Rap müziği sanatçısı Ceza, Hatay’da Arsuz EXPO alanında sevenleriyle buluştu.

Hatay’a gelen Ceza’yı izlemek isteyen binlerce kişi, konser alanını saatler öncesinden doldurdu. Hataylılar sevilen sanatçının hayran bırakan performansıyla unutulmaz bir gece yaşadı. Hayranları Ceza’nın sahneye çıkmasıyla alkış ve ıslıklarla coştu. Eski ve yeni şarkılarını art arda söyleyen Ceza’ya, hayranları da eşlik etti.