Rami Kışlası’nda bitmeyen restorasyon

Türkiye’nin en büyük kütüphanesinin oluşturulacağı 250 yıllık Rami Kışlası’nın restorasyon çalışmaları 8 yıldır devam ediyor. Bitmeyen çalışmalardan ve sürekli kalkan tozdan dolayı bölgede bulunan esnaf ise şikayetçi olduğunu ifade etti.

Eyüpsultan’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük kütüphanesinin oluşturulacağı 250 yıllık Rami Kışlası’nın çalışmaları 2014 yılının 9. ayında başladı. Kışla bünyesinde barındırdığı müze, kütüphane ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle İstanbul’un en önemli odak noktalarından biri olmaya aday gösteriliyor. Proje çerçevesinde, tarihi binanın yeri, boyutları, ulaşılabilirliği, müze programına uygunluğu göz önünde bulundurularak “Şehir Müzesi” olarak tasarlanan Rami Kışlası’nda ziyaretçilerin gezebileceği büyük bir avlu ve iç mekanlar da inşa ediliyor. Ancak aradan geçen 8 yıla rağmen çalışmalar hala tamamlanamadı. Bölgede bulunan esnaf ise restorasyonun uzun sürmesinden ve kalkan tozdan şikayetçi olduklarını söyledi.

“Eski müteahhit çatıları yapamamış”

Rami Kışlası’nda uzun yıllardır çalıştığını söyleyen Kadir Yılmaz, “25 seneden beri Rami Kışlası’nda çalışıyorduk, gıda dükkanımız vardı orada toptancı dükkanıydık. Burada farklı şeyler oldu eski müteahhit çatıları yapamamış. Tekrar gelip yapıyorlar, bozuyorlar yapıyorlar. Uzun bir süre sürdü ama herhalde bitmek üzere” dedi.

“2 ayda bir işçi kadrosu değişiyor ve paralarını alamadıklarını söylüyorlar”

Çalışmaların uzun sürdüğünü belirten Ercan Keskin, “Bir grup geldi yaptı, sonra başka bir grup geldi onların yaptıklarını yıktılar. Bu şekilde devam ediyor. Aralık ayında teslim edileceğini söylediler. Ama bu çalışmayla ben teslim olacağını düşünmüyorum. Bir de sürekli toz duman içeresinde bırakıyorlar ve sulamada yapmıyorlar. Bitsin diye bekliyoruz ama 2 ayda bir işçi kadrosu değişiyor ve paralarını alamadıklarını söylüyorlar, gelip bize dertleniyorlar. Bu yüzden yavaş gittiğini düşünüyorum. Daha temiz ve hızlı bir şekilde devam edebilirdi. Çevreye rahatsızlık vermeden, burada lokantalar, restoranlar var ve insanlar toz içinde yemek yiyorlar” diye konuştu.

“Tozdan çok şikayetçiyiz”

Lokanta sahibi Mustafa Gökhan konuşmasında, “Tozdan çok şikayetçiyiz. Sabah dükkanı açıyoruz her yer tozdan batmış. Bizde sabırla bitmesini bekliyoruz. Ne kadar hızlı biterse bizim için o kadar iyi” ifadelerine yer verdi.