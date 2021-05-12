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Ramazan’ın son sahurunda abdal şov

Kırşehir’de, belediye organizesinde ramazan ayının son gecesinde abdal şov düzenlendi.

Kültür Sanat 12.05.2021, 11:30
Ramazan’ın son sahurunda abdal şov

Kırşehir’de, belediye organizesinde ramazan ayının son gecesinde abdal şov düzenlendi.

Mahalli sanatçılar sokaklarda davul zurna ile gezerek ramazan ayına veda programı yaptı. 40 davul ve zurna ustası, 4 mahallede "ramazan ayına veda programı" gerçekleştirdi. Gruplara ayrılarak Medrese, Yenice, Nasuhdede ve Ahi Evran mahallelerindeki caddeleri dolaşan abdallar davul ve zurna çaldı. Vatandaş ise kısıtlamalar nedeniyle evlerinin balkonundan yapılan organizasyonu izledi.

Cacabey Meydanı’nda toplanan guruplar Cacabey Camii’ne asılan ramazan mahyasının önünde ramazan ayına merhum bozlak ustası Neşet Ertaş’ın "yolcu" türküsünü seslendirerek veda etti.
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