Ramazan ile başlayıp bayramla bitiyor, Osmanlı’dan günümüze gelen lezzet: Güllaç

Elazığ’da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı olan, Osmanlı saray mutfağında lezzeti ile damakları şenlendiren güllaç, bu Ramazan’da da raflardaki yerini aldı.

Elazığ’da Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan güllaç yapımına başlandı. Özellikle süt ağırlıklı bir tatlı olması sebebiyle tüketiciler tarafından çok fazla tercih edilen güllaç tezgahlardaki yerini aldı. İftar sofralarının lezzeti güllaç tatlısı, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Bununla birlikte Elazığ’daki pastane ve tatlıcıların raflarını süsleyen güllacın, lezzeti ile Osmanlı saray mutfağında önemli bir yere sahip oldu da biliniyor.

Öte yandan, iftar sofrasından sonra yüksek kalorili tatlılar tüketilmesi sonucu, orucun da etkisiyle düşen kan şekerinin aniden çok yükselebileceğini dikkat çeken beslenme uzmanları tarafından sinirleri yatıştıran, kan şekerini dengeleyen bir tatlı olduğu için ramazanda güllaç tüketilmesi öneriliyor.

’’Talep beklentimizin üzerinde’’

Güllaç tatlısının yapım aşamasını anlatan pasta ve tatlı ustası Tarık İstegün, ’’Bilindiği üzere Ramazan ayının çok tutulan sütlü tatlımız güllaç, aşırı talep görüyor. Biz de şu an yapım aşamasındayız. Ramazan ayında iftar vaktine yakın taze ve günlük yapılan bir sütlü tatlıdır. Osmanlı döneminden gelen bir tatlıdır. Güllacın hamuru hazır. Biz de lezzetli olsun diye süt, şeker ve sıvı şanti ile karışım yapıp kaynatıyoruz. Aldığımız yufkaları, sıcak sütte yumuşatıp tepsiye diziyoruz ve isteğe göre ceviz ve fıstık koyuyoruz. Kat kat yaparak arasına ceviz koyuyoruz ve sütü çekip kabarmasını bekliyoruz. En sonda ise isteğe göre üzerine meyve serpiştiriyoruz. Bu, Ramazan ile özdeşleşmiş bir tatlıdır. Yoğun olan talep beklentimizin üzerinde’’ dedi.

’’Ramazan ile beraber başlayıp bayramla bitiyor’’

Güllaca yoğun talep olduğunu belirten İşletme sahibi Alparslan Platin, “Ramazan ayının gülü güllaç. Ramazan ile beraber başlayıp bayramla beraber bitiyor. Burada insanlarımız, Ramazan ayına özel bir tatlı ve iftardan sonra hafif olması hasebiyle özellikle tükettikleri bir tatlı. Gül suyu ile beraber efendimizin kokusunu insanlara hissettiren, onlara Ramazan’ı yaşatan özel bir tatlı. Halkımızın yoğun bir talebi söz konusu. Talebi, elimizden geldiğince karşılıyoruz” diye konuştu.