Ramazan çörekleri tezgahta

Osmanlı’dan bu yana üretilen ve bayram için hazırlanan ikramlıkların başında gelen geleneksel lezzetlerden Maraş çöreği, Ramazan ayı için tezgahtaki yerini aldı. Günlük ortalama 10-12 ton arası üretilen çöreklerin iftar ve sahurda tok tutması nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor.

Farklı renk ve lezzette üretilen çöreklere, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte rağbet arttı. Yaklaşık 3 yıl önce coğrafi işaret tescili de alan Maraş Çöreğinin en büyük özelliği ise doğal ve doyurucu olması. Osmanlı saray mutfağının da yer alan çörekler, iftar sorası çay ile birlikte ikram edilirken, sahurda ise tok tutması için tercih ediliyor.

Maraş çöreği üreticisi Ömer Faruk Akçöp, “11 ayın sultanı Ramazan ayı geliyor. Bizde yavaş yavaş çörek üretimine başladık. Normalde klasik çörek olmak üzere, gevrek, üzümlü, fıstıklı çörekler ile tüm halkımıza hitap ediyoruz. Çöreğimizin bir diğer özelliği ise Osmanlı döneminde dedelerimiz savaşa giderken, yanlarına çörek alıp giderlermiş. Osmanlı döneminde bu zamana kadar Kahramanmaraş’a özgü bir ürünümüzdür” dedi.