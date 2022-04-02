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Ramazan ayının gülü tezgahlardaki yerini almaya başladı

Elazığ’da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlanmaya başlarken, tatlı ustaları ise artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Kültür Sanat 02.04.2022, 10:21
Ramazan ayının gülü tezgahlardaki yerini almaya başladı

Elazığ’da Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllaç hazırlanmaya başlarken, tatlı ustaları ise artan talebe yetişmek için yoğun mesai harcıyor.

Elazığ’da Ramazan ayında en çok tercih edilen tatlılardan olan güllaç yapımına başlandı. Özellikle süt ağırlıklı bir tatlı olması sebebiyle tüketiciler tarafından çok fazla tercih edilen güllaç tezgahlardaki yerini aldı. Tatlının tepsisi geçen senenin fiyatı olan 80 liradan satışa sunulurken, sütlü olmasından dolayı Ramazan ayında vatandaşların vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Ramazan ayında vatandaşların güllaç tatlısına yoğun talep oluşturmasıyla birlikte yoğun mesai harcayan ustalar, günde 20 tepsi güllaç yaparak talepleri yetiştirmeye çalışıyor.

11 ay boyunca çıkmayan güllaç tatlısını Ramazan ayına özel olarak çıkardıklarını belirten işletme sahibi Umut Altunbay, "Personellerimizle yoğun bir tempoyla halkımızın yoğun isteği üzerine çıkartıyoruz. Güllaç tatlısının en büyük özelliği şeker ve sütün karışımıdır. Günde 20 tepsi ile her daim vatandaşlarımıza sunmaya çalışıyoruz. Tatlının en önemli özelliği süttür. Sütün ve şekerin oranlı olması lazım damak lezzeti olarak da içerisine giren fındık ve fıstık oranıdır. Özellikle diğer aylara oranla ramazan ayında hafif olması vatandaşlarımız iftarını açtıktan sonra bayağı hafif olması sebebiyle damak tadımıza hitap ediyor" dedi.

Çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Diyar Barkoci, "Altı 6 üstü 7 kat olmak üzere içerisinde de ceviz ve fındık olan eşsiz bir lezzettir. Güllaç tatlısını Ramazan ayında herkese tavsiye ediyoruz. Zaten Ramazan ayında hafif olması sebebiyle özel bir tatlı olarak biliniyor. En büyük özelliği süt ile alakalıdır. Sütünü ve şekerini gramına göre ayarlıyoruz. Kimisi gül suyu da kullanıyor ama biz gül suyu kullanmıyoruz. İki çeşit güllaç tatlısı var ceviz ve fındıklı birde fıstıklı olup üzeri meyveli koyduğumuz güllaç çeşidi var. Ramazan ayında vatandaşlarımız daha çok güllaç tatlısına yöneliyorlar. En büyük özelliklerinden bir tanesi de hafif olmasıdır. İftara yakın müşterilerimiz gelerek güllaç tatlılarını alıyorlar. Hafif olmasından dolayı da bütün vatandaşlarımıza öneriyoruz" diye konuştu.

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