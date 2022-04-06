Ramazan ayına özel içerikler izleyiciyle buluşuyor

Dijital televizyon platformu Tivibu, Ramazan ayına özel programları ekrana getiriyor. 4 Mayıs’a kadar tüm abonelere açık olacak ‘Ramazan Özel Klasörü’nde “Kâbe İmamları ile Mukabele”, “Deniz ile Ramazan Mutfağı”, “Kırk Sahabi”, “Peygamberlerimizin İzinde” programları ve hadisler, dualar, ilahilerin bulunduğu pek çok içerik izleyiciyle buluşuyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu’da Ramazan ayı boyunca usta şeflerden yemek tariflerini, iftar ve sahur programlarını, dini temalı film ve belgeselleri ‘Ramazan Özel’ klasörüyle izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

‘Ramazan Özel’ klasörü

Ramazan Özel klasöründe, Şef Deniz Orhun’un sunduğu ‘Deniz ile Ramazan Mutfağı’ında geleneksel Türk mutfağından farklı yörelere ait tarifler ekrana getirilirken unutulan lezzetler hatırlanıyor. Klasörde, Peygamber Efendimiz’le bir arada yaşamış Kırk Sahabi’nin hayatını konu alan ‘Kırk Sahabi’, Anadolu Camilerinin mimarisini anlatan ‘Camilerimiz’, ‘Peygamberimizin Hayatı’, ‘Dersimiz Kur’an-ı Kerim’ gibi programlar da yer alıyor.

Ramazan ayında çocukların yüzünü güldürecek içerikler

‘Taha ve Masal Kuşu’, ‘Yusuf’un Dünyası’ ve ‘Dedemin Öyküleri’ gibi çocukların eğlenerek toplumsal değerleri öğreneceği animasyonlar ‘Ramazan Özel’ klasöründe çocuklarla bir araya geliyor.