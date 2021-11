Quentin Tarantino şaşırttı, komedi yapmak istiyorum

Tarantino, kendisine ömür boyu başarı ödülü verilen Roma Film Festivali’nde konuşurken içinde bir film eleştiri kitabı ve bir dizi de bulunan gelecek projelerini anlattı.

Tarantino eğlenceli bir spagetti western filmi hazırlamak istiyor: “Gerçekten eğlenceli olacak. Çünkü herkesin farklı bir dil konuştuğu filmi spagetti western tarzında çekmek istiyorum… Herkes farklı bir dil konuşuyor. Ve karakterler sadece şunu anlayabiliyor: Tamam, o konuşmayı bitirdiğinde ben konuşabilirim.”

FİLMLERDE SADECE GÖRÜNMEK İSTEMEDİM, O FİLM BENİM OLSUN İSTEDİM

Tarantino konuşmasında yönetmenliğe nasıl başladığını da şu şekilde anlattı: “Yönetmenlik yapmak istediğimi oyunculuk dersleri alarak anladım. Sınıftaki diğer çocuklara göre filmleri daha çok sevmekle kalmadım, onları önemsedim de… Filmleri oyuncu olamayacak kadar çok sevdim. Onlarda sadece görünmek istemedim: Filmin benim filmim olmasını istedim.”

Tarantino, 2016 yılında 10. uzun metrajlı filmini tamamladıktan sonra sinemacılığı bırakmayı planladığını söyledi; 2019’da çıkardığı Once Upon a Time in Hollywood, dokuzuncu filmi. Bir sonraki ve potansiyel olarak son filminin Kill Bill 3 olup olmayacağı sorulduğunda, ünlü yönetmen “Neden olmasın?” diye yanıt verdi.