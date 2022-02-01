Pursaklar’n Gençleri Kayak Şenliği’nde

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen Elmadağ Kayak Şenliklerine katılan Erdemli Gençlik üyeleri, kış mevsiminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun keyfini çıkardı.

Ankara’yı etkisi altına alan kar yağışı kayak severlerin yüzünü güldürdü. Pursaklar Belediyesi tarafından Elmadağ Kayak Merkezi’ne götürülen Erdemli Gençlik üyeleri, yarıyıl tatilinde kayak sporu yapmanın keyfini yaşadı.

Erdemli Gençlik üyeleri, kızaklarla kaymaya çalışırken renkli görüntüler oluştu. Kayak merkezindeki gençler, at sırtında karlar üzerinde gezinti yapmanın da mutluluğunu yaşadı. Gün boyu kayak merkezinde eğlenen erdemli gençlik üyelerine, Pursaklar Belediyesi tarafından kayak merkezlerinin vazgeçilmezi olan ekmek arası sucuk ikram edildi.

‘‘Yarının yöneticileri siz şimdi eğlenin, biz çalışalım’’

Erdemli Gençlik Üyelerine, eğitimden spora, kültürel etkinliklerden sosyal faaliyetlere kadar geniş bir alanda hizmet verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Erdemli gençlik üyelerimiz, Elmadağ Kayak merkezinde kızak kayarak, ata binerek, kar üstünde sucuk-ekmek yiyerek gönüllerince eğlendiler. Gençlerimize hizmet etmek, mutluluklarını artırmak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yarının yöneticileri siz şimdi eğlenin, biz çalışalım’’ dedi.