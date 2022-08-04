Pursaklar’ın hanımları geziyor, görüyor, öğreniyor

Pursaklar Belediyesi’nin hanımlara yönelik düzenlediği Kültürel Gezilerde ilçede ikamet eden kadınlar; Konya, İstanbul ve Bursa’yı gezmeye devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi tarafından hanımların doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkan İstanbul, Konya ve Bursa şehirlerini tanıtmak amacıyla rehberler eşliğinde düzenlediği kültürel geziler hız kesmeden devam ediyor.

Belediye Binası önündeki her otobüsü hareket öncesi ziyaret etmeyi ihmal etmeyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, bir süre hanımlarla sohbet ederek keyif dolu bir gezi turu geçirmeleri temennisinde bulundu.

‘‘Şehir turlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek’’

Her gün onlarca kadını Konya, İstanbul ve Bursa’ya uğurladıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ‘‘İlçemizde ikamet eden ev hanımlarımız için düzenlediğimiz kültürel gezilerimiz devam ediyor. Şehir gezilerimizle ilçemizdeki kadınların, tarihi ve doğal güzellikleri ile kendisine hayran bırakan İstanbul, Konya ve Bursa şehirlerini yerinde görmelerini sağlıyoruz. Şehir turlarımız önümüzdeki günlerde de devam edecek. Gezilerimize büyük bir rağbet göstererek katılımlarını her geçen gün daha da fazla arttıran hanımlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.