Pursaklar’da gazeteler minik ellerde sanata dönüşüyor

Pursaklar Belediyesi Hanım Evlerinde sömestr etkinlikleri kapsamında 8-12 yaş grubu çocuklar gazete kağıdından çerçeve ve cupcake yaptı.

Pursaklar Belediyesi, çocuklara için sanata, eğlenceye ve pratik düşünmeye sevk eden bir ara tatil programıyla, atık gazetelerin geri dönüşümle tekrar kullanılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Hüma Sultan Hanım Evi eğitmenleri tarafından, çocukların çevre bilincini geliştirmek ve çevre duyarlılığına vurgu yapmak amacıyla ara tatil döneminde çocuklar, atık gazetelerden çerçeve yapımı ve cupcake yapımını öğrendi.

‘‘Çeşitli etkinliklerde atık malzemeler en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor’’

Çocuklara çevre bilincinin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Geleceğe temiz bir çevre bırakmak adına Hanım Evlerimizde ve Nezaket Okullarımızda bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Çeşitli etkinliklerde atık malzemeler en güzel şekilde kullanılabilecek hale geliyor. Çocuklarımızın da çevre kirliliğiyle ilgili bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinliklerle eğitmenlerimiz, atık gazete parçalarını sanatla buluşturmalarına yardımcı oluyor. Yıl boyunca gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle çocuklarımıza çevre bilincini en iyi şekilde aktarmaya devam edeceğiz’’ dedi.