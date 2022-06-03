Pursaklar’da el emeği göz nuru ürünler görücüye çıktı

Pursaklar Belediyesi Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Hanım Evlerinde yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı yıl sonu sergisi, Başkan Ertuğrul Çetin’in katılımlarıyla açıldı.

Çeşitli kursa katılan yüzlerce kadının yaptığı el emeği göz nuru ürünlerin Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi’nde görücüye çıktığı serginin açılış kurdelesini Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte kesti.

Açılış kurdelesinin kesiminin ardından protokol üyeleri, ev hanımlarının boş vakitlerini değerlendirip, yeni beceriler kazandığı kursiyerler tarafından birçok farklı branşta yıl boyunca yapılan ürünlerin sergilendiği stantları gezerek, el emeği göz nuru ürünleri tek tek inceledi.

‘‘Bir yıl boyunca verilen emeklerin neticesini gözleri kamaştıran eserlerin görücüye çıktığı bu sergimizde görüyoruz’’

Hanımlara yönelik çeşitli kurslarda eğitim verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Hanım Evlerimizdeki kursiyerlerimizin Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yaptıkları el emeği, göz nuru ürünlerini ve yeteneklerini gösterdikleri eserlerin bulunduğu Yıl Sonu Sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Kadınlarımıza kendi el emeğiyle ürettiği eserleri, ürünleri değerlendirebileceği eğitimler veriyoruz. Bir yıl boyunca verilen emeklerin neticesini de gözleri kamaştıran eserlerin görücüye çıktığı bu sergimizde görüyoruz. Emeklerini sanata dönüştüren kursiyerlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum’’ dedi.