Pursaklar Medya Akademisi başlıyor

Ankara Pursaklar Belediyesi tarafından organize edilen, alanında uzman deneyimli eğitmenler tarafından düzenlenecek olan Medya Akademisi kayıtları başladı.

Pursaklar Belediyesi organizatörlüğü ile medya alanında yaptığı kurslarla adından söz ettiren Medya Akademisi;Sosyal Medya Uygulamaları, Dijital Medya içerikleri, Yeni Medya Dili Diksiyon Eğitimi, Program Sunuculuğu ve Spikerlik, Temel Tasarım Yöntemleri, Medya/Grafik Tasarım, Video ve Fotoğraf Çekim Teknikleri, Sosyal Medya Eğitimi, Yazılım, Metin yazarlığı, Televizyon Haberciliği vb. konular üzerine katılımcılara kurslar verilecek.

Yeni nesil iletişimcileri yetiştirmek amacıyla uzman eğitmenler tarafından Pursaklar Yaşam Merkezinde verilecek olan eğitimler ücretsiz olacak. Kurslara 10 Şubat tarihine kadar başvurular kabul edilecek. Kursu tamamlayan öğrencilere kurum tarafından hazırlanan sertifikalar verilecek.

Katılımcılara tam zamanlı/yarı zamanlı iş imkânı fırsatı

Tam zamanlı/yarı zamanlı iş imkânı da sunacak olan Medya Akademisi, 7 gün sürecek. Eğitimlere 18-35 yaş grubundaki vatandaşlar müracaat edebilecek. Başvuru formu değerlendirilerek ön elemeyi geçenlerle 10-11 Şubat 2022 günlerinde online mülakat yapılarak katılımcılar seçilecek. Eğitimler 14-20 Şubat tarihlerinde 10:00-18:00 saatleri arasında gerçekleşecek.