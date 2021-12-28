Pursaklar Belediyesi Tiyatrosu ilk sahnesini "İstiklal" isimli oyun ile açtı

Pursaklar Belediyesi tarafından, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde düzenlenen Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde “İstiklal” oyunu sahne aldı.

Pursaklar Belediyesi tarafından İstiklâl Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası, düzenlenen tiyatro programı ile gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy’un anısına Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi’nde eğitim alan 65 kişilik ekip tarafından hazırlanan “İstiklal” oyunu, Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi’nde izleyicisi ile buluştu. Anma programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

"Türk milletine örnek olan milli şairimizin hayatını ve düşüncelerini canlı tutmak, özellikle genç nesillere tanıtmak bizim yegâne görevimizdir"

Tiyatro gösterisi öncesi günün anlam ve önemine binaen kısa bir konuşma gerçekleştiren Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Türk milletine örnek olan milli şairimizin hayatını ve düşüncelerini canlı tutmak, özellikle genç nesillere tanıtmak bizim yegâne görevimizdir. Bu kapsamda Mehmet Akif ve İstiklal Marşı 100’üncü yıl anısına Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyemizde eğitim alan 65 kişilik dev kadromuzun hazırlamış olduğu ’İstiklal’ oyununu gençlerimizin beğenisine sunuyoruz. Pursaklar’ın gençlerine hep inandık, hep güvendik. Fikri hür, öğrendiği bilgi ve becerilerle karakterini ortaya koyan, sorumluluk sahibi, vatanına, milletine ve devletine faydalı bireyler olmanızı temenni ediyorum" dedi.

Başkan Ertuğrul Çetin’in konuşmalarının ardından Pursaklar Belediyesi Tiyatro Atölyesi’nde eğitim alan 65 kişilik ekip, “İstiklal” oyunu ile sahneye koyduğu performanslarıyla göz doldurdu ve büyük alkış aldı.