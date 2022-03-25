Pursaklar Belediye Başkanı Çetin; ‘‘Onlar bizim baş tacımız’’

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Dede-Torun evlerinde vatandaşlara her gün ücretsiz çorba ve çay ikram ediliyor.

Pursaklar Belediyesi, yaşlı vatandaşların dinlenme ve güzel zaman geçirme mekânı olan Dede-Torun evlerinde, bir yandan ücretsiz çay ikram ederken bir yandan da çorba ikramında bulunuyor.

‘‘Büyüklerimizin kaliteli vakit geçirebilmeleri için çabalıyoruz’’

Dede-Torun evlerinde günün her saati içlerini ısıtacak ikramlarda bulunduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Dede-Torun evlerimizde hürmet var, çay var, çorba var. Büyüklerimizin kaliteli vakit geçirebilmeleri için çabalıyoruz. Vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya çalışıyoruz. İlerleyen yaşları ile huzurlu vakit geçirmek isteyen büyüklerimize yönelik yeni projeler üretmeye devam edeceğiz’’ dedi.

Gerçekleştirilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren yaşlılar, Çetin başta olmak üzere belediye çalışanlarına teşekkür etti.