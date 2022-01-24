Pursaklar 1. Kitap Günleri’ne muhteşem kapanış

Pursaklar Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Pursaklar 1. Kitap Günleri, dolu dolu geçen 10 günün ardından kitapseverlere veda etti.

Hem ülke genelinden hem il genelinden on binlerce kitapseverin ve 105 yayınevinin katılım sağladığı, yazarların imza günü ve söyleşiler gerçekleştirdiği, çocuk müzikalleri ve kukla gösterileri ile dolu dolu geçen Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivali okurlarına veda etti. Pursaklar Belediyesi tarafından Yaşam Merkezi’nde düzenlenen festival 10 gün sürdü. 14-23 Ocak tarihleri arasında birbirinden değerli yazarları konuk ederek okurları ile buluştururken festivalin son gününde de okurlar, kitapları incelemenin yanı sıra, ünlü yazar İkbal Gürpınar’ın söyleşisini dinleme fırsatı buldu.

‘‘Önümdeki yıl daha fazla kitabı daha fazla okuyucu ile buluşturmak dileğiyle’’

Pursaklar’ın kitaba, kültüre ve sanata sahip çıktığını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Pursaklar 1. Kitap Günleri Festivali’ne ülke genelinden gelen hemşehrilerimiz ve kitapseverler çok iyi bir şekilde sahiplendi. 10 gün süren festivalde ortaya çıkan katılımcı sayısı Pursaklar halkının kitaba verdiği değerin açık bir göstergesidir. Kitap günlerine katılan tüm yazarlarımız ve yayınevlerimize çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl daha fazla kitabı daha fazla okuyucu ile buluşturmak dileğiyle" dedi.