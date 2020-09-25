PUBG MOBILE ve K-Pop Grubu Blackpınk’ten iş birliği

Geçtiğimiz hafta PUBG MOBILE resmi sosyal medya hesaplarında dünyaca ünlü K-Pop grubu BLACKPINK’le yapılan ortaklığın duyurusu büyük bir ilgi çekti. PUBG MOBILE bu iş birliğiyle birlikte dünyanın dört bir yanındaki Blink’leri de heyecanlandırmış oldu. Bu özel projede BLACKPINK’in son albümü “The Album”ü kutlamak için oyun içerisinde özel temalı eşyalar, görseller, lobi müziği ve BLACKPINK destek etkinlikleri eklenerek, tüm PUBG MOBILE oyuncularına açık olacak.

24 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında PUBG MOBILE oyuncuları BLACKPINK’in son single’ı “How You Like That”’i oyun lobisinden dinleyebilecekler. BLACKPINK’in beklenen albümü “The Album”ün 2 Ekim’de satışa sunulmasına kadar oyuncular bu yeni şarkının keyfini çıkarabilecekler.

BLACKPINK’in ikonik tarzını oyunda deneyimlemek isteyenler için özel temalı eşyalar ve görseller de bu iş birliğini kutlamak için PUBG MOBILE’a ekleniyor. PUBG MOBILE’ın ana ekran ve yükleme ekranına da etkinlikle ilgili ek görsel efektler yerleştirildi. Ayrıca PUBG MOBILE’ın airdrop uçağı da pembeye boyandı ve BLACKPINK logosuyla donatıldı. Özel bir airdrop da tema rengi ve “The Album” ikonuyla birlikte 2 Ekim’den itibaren pembe bir dumanla savaş alanlarında yer alacak.

BLACKPINK üyeleri Jennie, Lisa, Jisoo ve Rosé kendi kişisel oyun hesaplarını da PUBG MOBILE’a eklediler. Resmi PUBG MOBILE sosyal medya hesabından UserID’leriyle onları ekleyerek özel hediyeler ve mesajlar gönderebilirsiniz. 8 Ekim Perşembe gününe kadar bu hesaplara en fazla sayıda hediye gönderen oyuncular, BLACKPINK’ten çok özel ödüller kazanıyor olacak. Bunların yanı sıra 24 Eylül’den 8 Ekim’e kadar sürecek oyun içi destek etkinliğinde oyuncular ve BLACKPINK hayranları, oyun içi görevleri tamamlayarak destek puanları kazanabilecek. BLACKPINK’i oyunda destekleyerek, içerisinde Şirin Panda Kostümü ve Harbiyeli Seti ile BLACKPINK’in imzalı yeni albümünün de bulunduğu ödülleri kazanma şansına sahip olacaklar.

Bu oyun içi etkinliklerin dışında topluluk üyeleri de #PUBGMxBLACKPINK etiketiyle sosyal medya üzerinden paylaşacakları PUBG MOBILE x BLACKPINK ekran görüntüleriyle imzalı albüm kazanmak için daha fazla şansa sahip olacaklar.