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PTT’den ücretsiz yeni yıl kartları
PTT, tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması maksadıyla yıl başına özel tebrik kartları hazırladı.
Kültür Sanat 30.12.2020, 12:27
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PTT, tebrik kartı gönderme alışkanlığının yaygınlaştırılması maksadıyla yıl başına özel tebrik kartları hazırladı.PTT, her yıl olduğu gibi bu sene de ücretsiz yeni yıl kartpostallarını bastırarak 80’li ve 90’lı yılları tekrar yaşatmaya çalışırken, geçmişi geleceğe taşıyan tebrik kartları yine postanelerde yerini aldı. 2000’li yıllarda kısa mesaj, elektronik postalara, son 10 yılda ise sosyal medya ve akıllı telefon uygulamalarına karşı direnen nostaljik kartlar PTT şubelerinden ücretsiz alınırken, kartların posta gönderim ücreti ise müşterilerden tahsil ediliyor.
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