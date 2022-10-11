Profesörden uzun metraj ‘korku filmi’

Prof. Dr. Erkut Altındağ ile Volkan Özgümüş’ün yönetmenliğini yaptığı "Biaz: Kara İyenin Laneti" adlı uzun metrajlı korku filminin çekimleri tamamlandı. 2021 yılında çektikleri filmle uluslararası festivallerden toplam 62 ödülle dönen Altındağ ve Özgümüş ikilisi, yeni uzun metrajlı filmleri ile Türk korku sinemasına yeni bir bakış getirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Yönetmenliğini Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Erkut Altındağ ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sinema TV Yüksek Lisans mezunu Volkan Özgümüş’ün yaptığı "Biaz: Kara İyenin Laneti" adlı uzun metrajlı korku filminin çekimleri tamamlandı.

“Türk korku sinemasına yeni bir bakış”

Çekimleri, üniversitenin kampüslerinde gerçekleştirilen filmin fragmanının kasım ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. 2021 yılında çektikleri filmle uluslararası festivallerden toplam 62 ödülle dönen ikili, yeni uzun metrajlı filmleri "Biaz: Kara İyenin Laneti" ile Türk korku sinemasına yeni bir bakış getirmeyi arzuluyor.