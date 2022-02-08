Prof. Tüzün, Mısır’da “World Youth Art Forum’a” katıldı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, 24-31 Ocak 2022 tarihleri arasında Mısır’da düzenlenen “World Youth Art Forum” sanat sempozyumu ve sergisine katıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Ostraca Sanat Galerisi Kurucusu ve Mazzar Kültür Merkezi Yöneticisi Heykeltraş Mohamed Farouk Hemida’nın daveti üzerine gittiği Mısır’da Dünya Gençlik Sanat Forumu’na katıldı.

Mısır’ın Hurgada kentinde düzenlenen ve 8 gün boyunca devam eden World Youth Art Forum etkinliklerine katılan genç ve uluslararası üne sahip sanatçılar, aynı ortamda farklı teknikler kullanarak hazırladıkları çalışma ve eserlerini sergileme imkanı buldular. Genç sanatçılarla değerli ustaları bir araya getiren etkinliğin ilk gününde dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda sanatçı, “barış” temalı resimler yaparak dünyaya barış mesajları verdi.

Etkinlik boyunca katılımcı sanatçılar tarafından üretilen sanat eserleri, Zaar Çağdaş Sanat Sergisi ile Dünya Gençlik Sanat Forumu Sergisi’nde sanatseverlerle buluştu. Uluslararası etkinlik kapsamında Mısırlı genç sanatçılarla bir araya gelen Prof. Melihat Tüzün, gelecek vadeden gençlerle tanışmaktan ve onlarla birlikte sanat eseri üretmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek Heykeltraş Mohamed Farouk Hemida ve ekibine misafirperverliklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Mohamed Farouk Hemida da bir sonraki gençlik forumunda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerini de aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını ifade ederek forumda her geçen yıl daha fazla sayıda öğrenciyi ve genç sanatçıyı görmeyi arzuladıklarını söyledi.