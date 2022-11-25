Prof. Dr. Turan Yazgan, vefatının 10. yılında Bakü’de anıldı

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı kurucusu merhum Prof. Dr. Turan Yazgan, vefatının 10. yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen programla anıldı.

Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) tarafından Prof. Dr. Turan Yazgan’ın vefatının 10. yılında Bakü’de anma programı düzenlendi. Azerbaycan ve Türk milli marşlarının okunmasıyla başlayan programa, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan, Türk Dünyası İktisat Fakültesi (TUDİFAK) Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, akademisyenler, öğrenciler ve Yazgan’ın sevenleri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan TUDİFAK Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yüce, Prof. Dr. Turan Yazgan’ın Türk dünyası için yaşadığını belirterek, “Türk dünyası derdiyle dertlenir, kederiyle kederlenir, mutluluğuyla mutlu olurdu. Onun himmeti Türk milletiydi. Türk dünyasındaki birlik, beraberlik için hayatını fedakarca ve cömertçe sarf eden istisna şahsiyetlerden biriydi. Turan Hocam Türk dünyasının birlik ve beraberliği için çalışıyordu. Bunun dışında hiçbir gayesi yoktu. Tek gayesi Türk dünyasının birlik ve beraberliğiydi. ‘Türk dünyası dilde, fikirde birlik’ düşüncesi nice kişiler tarafından eleştirildi. Ama Turan hocam bildiği yoldan asla şaşmadı ve bugün zaman gösteriyor ki haklı bir davanın yorulmaz bir yolcusu ve öncüsü olduğunu gösterdiler” dedi.

"Türk dünyasının dilde, fikirde, işte birlik bayrağını yeniden göndere çeken kişi"

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Başkanı Közhan Yazgan ise Turan Yazgan’ın bedenini, ruhunu, aklını, yeteneğini sonuna kadar Türk milletinin birliği, dirliği ve çağdaş dünyada laik olduğu yere gelmesi için harcadığını ifade ederek, “Türk dünyasının dilde, fikirde, işte birlik bayrağını yeniden göndere çeken kişidir. Turan Yazgan hocamızın 1990’lardan başlayarak Türk halkları arasında konan yapay sınırları ortadan kaldırmak için nasıl bir kurumsal eğitim, birlik ve kültür seferberliği başlattığını çok iyi bilmeliyiz. Sadece anlamak da yetmez, devamını sağlamak için elimizden gelen her türlü gayreti göstermeliyiz. Azerbaycan, Turan Yazgan hocanın amaçlarını gerçekleştirmek için girdiği ilk kapı, ilk merkez ve adeta üst olmuştur. Bağımsız, milli ekonomisi gelişmiş, çağdaş bir Azerbaycan olmadan güçlü bir Türk dünyasından söz etmemiz mümkün değildir. Turan hocamız bu gerçeği ifade ediyordu. Türkiye ve Azerbaycan’ın milli nitelikli akademisyenlerinin çalışmalarıyla binlerce öğrenci Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasının çağdan geleceği yolunda nitelikli olarak yetiştirilmiş ve yetiştirilmeye de devam etmektedir. Hepimiz için de bir gurur kaynağı olmaktadır” diye konuştu.

"Onun ideallerini gerçekleştirmeye uğraşıyoruz"

Közhan Yazgan, programdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Turan Yazgan’ın vefatından 10 yıl geçmesine rağmen büyük özlem ve hasretle andıklarını belirterek, “Onun fikirleri hala bizim yolumuzu aydınlatıyor. Onun ideallerini gerçekleştirmeye uğraşıyoruz. O yüzden bu hasret her geçen gün artıyor, bunun da farkındayız. Üzerimizde çok büyük bir görev var. Turan Yazgan’ın neler yaptığını, hayatında ne idealler yaşadığını, neler gerçekleştirmek istediğini çok iyi anlamalıyız ve bunları da çok iyi gelecek nesillere anlatmalıyız ki, yolumuz aydınlık olsun, Türk milleti tarihte hak ettiği yere yeniden ulaşsın” dedi.

Programda Yazgan’ın Türk dünyasının birliği için yaptığı çalışmalar ve eğitim faaliyetleri anlatan kısa film gösterimi de yapıldı.