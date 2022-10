Prof. Dr. Nurullah Genç, Başakşehir’de Kıraathane Sohbetleri’ne konuk oldu

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kıraathane Sohbetleri’ne konuk olan Prof. Dr. Nurullah Genç, bir kez daha gönüllere dokundu. Hayatın bir şiir olduğunu belirten Genç, ”Hayatımızın her anı aslında bir şiir. Bize onu yaşamak, onu keşfetmek ve onu yazıya dökmek kalıyor” dedi.

Başakşehir Belediyesi’nin ilgiyle takip edilen etkinliklerinden Kıraathane Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu, sözleri ve şiirleriyle gönüllere dokunan Prof. Dr. Nurullah Genç oldu. Başakşehir Millet Kıraathanesi’nde düzenlenen ve moderatörlüğünü yazar Saadettin Acar’ın yaptığı söyleşiye Başakşehirliler yoğun ilgi gösterdi. Keyifli söyleşide hayatından kesitler aktaran Prof. Dr. Nurullah Genç, “Hayatımızın her anının kıymetini bilmeliyiz. Bana şiirlerimi nasıl yazdığımı soranlar oluyor. Her zaman diyorum; hayatımızın her anı aslında bir şiir. Bize onu yaşamak, onu keşfetmek ve onu yazıya dökmek kalıyor” şeklinde konuştu.

Şiire ilgisinin çocukluk yıllarında başladığını ifade eden Genç, “O zamanlarda da şiire çok meraklıydım. Sadece şiir değil, gazellere de çok meraklıydım. Okur, ezberlerdim. Üniversite yıllarımda da yazılar yazmaya devam ettim. Ama bunun temelinde çok fazla okumak geliyor. Sürekli okumak, sürekli araştırmak ve kendinizi öğrenmeye açık hale getirmeniz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Taklitten kaçının, kendiniz olun”

“Kaleme aldığınız eserlerde taklidi merkez edinirseniz yol alamazsınız” diyen Genç, şunları söyledi:

“Taklitten kaçının, kendiniz olun ve kaleminiz kendinize özel olsun. Yüzlerce isim geleneğin içinde kaybolup gitti. Kaybolup gitmek istemiyorsanız birilerini taklit etmemelisiniz. Geleneği iyi bilmezseniz taklitten kaçınamazsınız. İyi bir kabiliyetiniz olacak ki geleneği bugün ile harmanlayacaksınız. İlim sahibi, kültür, altyapı, duygu ve ilham kaynağınız olacak. O eser yüreğinize dokunacak, hayatınızda şekil alacak. İşte bunu başardığınızda kalıcı olursunuz.”