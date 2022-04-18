Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil: "Ramazan ayındaki her an kıymetlidir’’

Isparta Kültür Merkezinde devam eden Ramazan etkinliklerine konuk olan tarihçi yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ramazan ayının önemini anlatan konferansta vatandaşlarla buluştu.

Isparta Belediyesi tarafından Isparta Meydan AVM, Belediye Kültür Merkezi yanında kurulan çadırda verilen 5 bin kişilik iftar yemeğine, hafta sonu TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç ev sahipliği yaptı. İftara Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Milletvekili Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve vatandaşlar katıldı.

İftarın ardından ise belediyenin etkinlikleri Kültür Merkezinde devam etti. Burada Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil tarafından Ramazan ve Oruç konulu söyleşi gerçekleştirildi. Ramazan ayının her anının kıymetli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şimşirgil, Ramazan ayının kazanç ayı olduğunu belirtti. Isparta’da bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Şimşirgil, “Isparta Belediyemizi ve başkanımızı böyle güzel etkinlikler düzenlediği için tebrik ediyorum. Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Konferansın ardından, geçen günlerde düzenlenen Ezan Okuma Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.