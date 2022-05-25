Pozantı’nın gurur ve onur günü coşkuyla kutlandı

Adana’nın Pozantı İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe merkezindeki düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin, Aydın, MHP Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Belediye Başkanı Mustafa Çay, Cumhuriyet Savcısı Emre Kankırı, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Mehmet Nuri Dilek, ÇÜ Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürü Filiz Çalışkan Keçe, Adana Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, öğretmen ve öğrenciler ile yöre halkı katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan kutlama töreni, mehteran takımı eşliğinde şehitlik ziyareti, ardından Atatürk Kültür Merkezi önünde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Aile ve Sosyal Politikalar Başkanı Derya Yanık, milletvekilleri ve belediye başkanlarının gönderdikleri telgraflar okundu.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Belediye Başkanı Mustafa Çay, Pozantı’nın, Kurtuluş Savaşı meşalesinin yakıldığı ilk yerlerden biri olduğunu söyledi. Çay, “25 Mayıs Pozantılıların alınlarının akı, başlarının dik duruşudur. Gücünü sömürmekten alan işgal güçlerini beyaz bayraklarla karşılayacak kadar ruhsuz, inançsız ve onursuz olmayan bir milletin zafer günüdür. O yıllarda yapılan savaşlarda yenilgiye uğrayarak bitmiş ve tükenmiş sandıkları bir milletin, sönmüş sanılan ateş yığınının külleri arasından bir kor gibi parlayarak düşmanı boğduğu gündür. Altın sayfalarla dolu tarihimizin en önemli olaylarından birisi de şüphesiz ki Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olmuştur" dedi.

Program kapsamında öğrencilerin hazırladığı şiirler, halk oyunları ve dans gösterileri ile Osmaniye Belediyesi Mehteran Takımı gösterisi ve Mersin Toroslar Belediyesi folklor ekibi gösterisi beğeniyle izlendi. Pozantı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yıl dönümü kutlamaları Adana Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde ki kortej geçişi ile sona erdi.