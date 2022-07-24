Posof 12. Âşıklar ve Türkü Şöleni renkli görüntülere sahne oldu

Ardahan’ın Posof ilçesinde pandemi dolayısıyla iki yıldır yapılamayan geleneksel Âşıklar ve Türkü Şöleni’nin on ikincisi hafta sonunda yapıldı.

Programın açılış gününde aşıklar ve vatandaşlar Posof şehitliğine kadar yürüdüler. Okunan Kur’an-ı Kerim’den sonra dua edilerek şehitlik ziyareti yapıldı.

Posof İlkokulu önünde başlayan programda âşıklar atışmalar yaparken Posoflu eski aşıklardan Efkari, Üzeyir, Zülali, Müdami, Cafer Cevheri ve diğer âşıklar da unutulmadı.

Türkiye ve Azerbaycan’dan gelen âşıklarla beraber 10 âşık programa katılarak âşıklık geleneğini yaşattılar. Posof’lu Âşık Müdami’nin oğlu Âşık Hikmet Arifi Ataman rahatsızlığından dolayı programa seyirci olarak katıldı. Müdami’nin diğer âşık oğlu Halil İbrahim Ataman da babasının şiirlerinden okudu.

İkinci günü ise mesire alanında başlayan programa katılan vatandaşların sayısı binleri geçti. Bursa, İstanbul ve Kocaeli’den otobüslerle gelen Posoflular ise ayrı bir canlılık kattılar.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Posof Kaymakamı Ahmed Çelik, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’la beraber Bursa’dan gelen belediye başkanları ve dernek yöneticileriyle beraber Ardahan Milletvekili Orhan Atalay da programa renk kattılar.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’ndan sonra günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmalar yapılarak kültüre sahip çıkılmasının önemi anlatıldı.

Âşıkların atışmalarından başka halk türküleri okundu ve halaylar çekildi. Yüzlerce seyircinin katıldığı halaylara vali, milletvekili ve belediye başkanları da katıldılar. Posof’ta gelenek haline gelen deve oyunundan sonra Kafkas halk oyunları ekibi gösterileriyle ayrı bir heyecan kattı.