Polatlı yemekleri Türk mutfağı haftası etkinliklerinde büyük ilgi gördü

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Valiliği tarafından Polatlı Belediyesi’nin katkılarıyla Başkent Millet Bahçesi’nde ‘Türk Mutfağı Haftası’ etkinlikleri gerçekleştirildi. Başkent Ankara’nın 25 ilçesine ait birçoğu tescilli coğrafi işarete sahip yöresel yemeklerin ve birbirinden farklı lezzetlerin tanıtıldığı anlamlı etkinlikte Polatlı Belediyesi Tanıtım Tırı ve Polatlı Yemekleri büyük ilgi gördü. Polatlı Belediyesi, Polatlı Ticaret Odası, Polatlı Ziraat Odası, Polatlı Lokantacılar Kahveciler Pastacılar Fırıncılar Odası, Polatlı Anadolu Bacıları Kooperatifi, Polatlı Yardımseverler Derneği, Rumef Grup, Polatlı Çorba, Kırtızlar Un ve Altınbaşak’ın katkılarıyla Polatlılı hanımefendiler tarafından hazırlanan yemekler, tatlılar ve ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi’nde Polatlı Belediyesi tarafından kurulan tanıtım tırında; Polatlı’ya ait Soğan Çorbası, Soğan Dolması, Gordion Kurabiyesi, Kavun Şerbeti, Pancar Pekmezi, Fesleğenli Erişte gibi özel ürünler sergilendi. Polatlılı hanımlar tarafından hazırlanan birbirinden leziz yemekler misafirler tarafından beğeniyle karşılandı. Polatlı Kent Konseyi Başkanı Salih Tekeli ve Polatlı Belediye Meclis Üyesi Serpil Öztürk’ün katıldığı Türk Mutfağı Haftası Etkinliği’nde Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu Polatlı Yemekleri Tanıtım Tırı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 21-27 Mayıs tarihlerinin Türk Mutfağı Haftası ilan edildiğini anımsatan Ayvazoğlu konuya ilişkin açıklamasında; “Başkent Ankara olarak sahip olduğumuz kültürel yapıyı, hem öncelikle kendi şehrimize, sonra ülkemize ve dünyaya tanıtmak adına Türk Mutfağı Haftası adı altında bir etkinlik planladık. Bu etkinlik çerçevesinde Ankara’mıza, bölgemize ait yemeklerimizi tanıtıyoruz. Gastro şovlar yaparak, şehrimize ait olan tüm coğrafi işaretli ürünleri ve yöremize ait tadımlık ve yemekleri tanıtmak asıl amacımızdır” dedi.

Özellikle Polatlı, Akyurt, Kalecik, Beypazarı ve Nallıhan’ın gastronomi kültürü açısından çok zengin bir mutfağa sahip olduğuna işaret eden Ayvazoğlu; “25 ilçemizin de sahip olduğu ürünleri tanıtmak istiyoruz. Onun için coğrafi işaretli ürünleri ve aynı zamanda tescillenmiş ürünlerimizi, burada hem halkımıza ikram etmek hem de tanıtmak gayreti içerisindeyiz. Türk mutfağı adı altında bu haftayı kutlayarak geçireceğiz” şeklinde konuştu.