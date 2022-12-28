Polat’ın “Kınalı Ekmeği” için tescil çalışması

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’ne özgü bir ekmek çeşidi olan kınalı ekmeğe coğrafi işaret alınması için çalışması başlatıldı.

Türkiye’de en fazla coğrafi işaretli ürünler listesinde tescillenen 33 ürünüyle dokuzuncu sırada yer alan Malatya’da Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesi’ne özgü bir ekmek çeşidi olan kınalı ekmeğe coğrafi işaret alınması için çalışması başlatıldı. Son yıllarda kültürel mirası ön plana çıkaran, ürün çeşitliliğini arttırarak sadece kayısısıyla değil gastronomisiyle de adından söz ettiren Malatya, bu yönüyle de birçok kente ilham oluyor.

Son olarak Doğanşehir’in meşhur ekmeği kınalı ekmek için coğrafi işaret başvurusunun yapıldığı kentte benzer birçok ürün için tescil çalışmaları sürerken, ticari bir ürüne dönüşen kınalı ekmeğe ise ilgi her geçen gün artıyor.

“Kınalı ekmeğimiz meşhurdur”

İlçede sadece Polat Mahallesi’ne özgü bir ekmek çeşidi olan kınalı ekmeğin taleplere göre kent dışına da gönderildiğini aktaran ev hanımı Nurhan Aslan, "Polat’ımıza has kınalı ekmeğimiz için normal hamurumuzu yoğuruyoruz. Sonra ekmeğin üzerine süreceğimiz sosu için, süt, yağ, çörek otuz, küncü, haşhaş un ilave ettiğimiz karışımı yapıyoruz. Ekmeğimizi açtıktan sonra üzerine bu karışımı sürüyoruz. Ekmeğimiz sacda piştikten sonra ateşin önüne koyduğumuz ocak taşının üzerinde de kızartıyoruz. Bir hafta da kalıyor buzdolabına koyulduğu zaman bir şey olmaz bir iki ay da sürebilir dayanıklı ekmek. Üzerine sürdüğümüz karışımda süt ve yağ olduğu için ateşte piştiğinde ekmeğimiz nar gibi kızarıyor. Ekmeğimizin ticaretini de yapanlar var. Sipariş üzerine yapıldığı takdirde şehir dışına da gönderilebiliyor" dedi

“Coğrafi tescil müracaatı yapıldı”

Kınalı ekmeğin kendine has özel bir sosu bulunduğuna dikkat çekerek Polat Mahallesi’ne özgü bir ekmek olduğunu kaydeden Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt ise “Doğanşehir Polat’ın meşhur ürünlerinden biri de Kınalı Ekmek. Kınalı ekmeğimiz, Polat Derneği tarafından coğrafi işaret tescili almak için müracaatı yapıldı. Önümüzdeki süreçte de tescillenecek. Kınalı ekmeğimizin özel bir sosu vardır. Yağ, un, süt ve isteğe göre, susam, haşhaş, ceviz ile hazırlanın sosu açılmış hamurun üzerine sürülür odun ateşindeki sacın üzerine konularak pişmesi sağlanır. Sacın üzerinde piştikten sonra ocak taşı dediğimiz taşın üzerine getirilerek kızarması sağlanır. Nar gibi kızararak kınalı ekmek oluşur. Bu ekmeğimiz Polat’a özel ekmektir. Ekmeğimizin kızarmasını sağlayan özellik ise süt ve yağdır. Ekmeğin sosu ekmeğimize özel bir tat verir. Ekmeğimiz damak tadına uygun olup, tadan insanların özellikle sipariş ettikleri bir ekmek türüdür. Coğrafi işaret belgesini aldığı takdirde Polat’ımızın içli köftesi ile birlikte Kınalı ekmeğimiz de tescillenmiş olacak" diye konuştu