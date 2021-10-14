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Polanya yapımı Triple Trouble filminin Türkiye prömiyeri Altınova’da yapılacak

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Evrensel Çocuk Filmi Festivali düzenliyor.

Kültür Sanat 14.10.2021, 13:55
Polanya yapımı Triple Trouble filminin Türkiye prömiyeri Altınova’da yapılacak

Yalova’nın Altınova Belediyesi, Evrensel Çocuk Filmi Festivali düzenliyor.

Festival çerçevesinde 15 Ekim 2021 Cuma günü ve 20 Ekim 2021 Çarşamba günü Altınova Belediyesi önündeki açık alanda çeşitli faaliyetlerin yanı sıra film gösterimleri olacak. 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 14.00’te gençlik faaliyetleri ile başlayacak film festivali 16.00’da resepsiyon ile devam edecek. Saat 18.00’de ise Marta Karwowska’nın Polonyalı çocuklar için ödüllü filmi Triple Trouble’ın (Üçlü Bela) prömiyeri yapılacak.

Universal Kids Film Festival’in (UKFF)n organizasyonu ve Sefine Tersanesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek olan Altınova Belediyesi Evrensel Çocuk Film Festivali’nde filmin yönetmeni Marta Karwowska’yı ilçede ağırlanacak. Ayrıca festival kapsamında Türkiye’de üniversite okuyan çeşitli ülkelerden gençler Altınova’da buluşacak.

UKFF Başkanı Rowena Ulayan Tuzcuoğlu, Polonya yapımı önemli bir filmin Türkiye prömiyerini Altınova’da yapmaktan, yönetmen ve yapımcıyı ilçede ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını söyledi.

Tarihî bir şehir olan Poznan’da geçen hikâye, şehrin müzesinin baş tacı olan Monet tablosunun çalınmasından sorumlu kişiyi bulmak için üç çocuğun mücadelesini konu alıyor. Mücadelelerinde dostluk, güven, özgüven ve sadakat değerleri sınanıyor.

Avrupa’daki çeşitli prestijli film festivallerinde resmi bir seçki olan ve Avrupa Çocuk Filmleri Ödülü’nü kazanan Üçlü Bela, sadece gençlere ve yetişkinlere keyif vermekle kalmıyor, daha da önemlisi iyinin kötülüğe karşı her zaman galip geleceği bir ders veriyor.

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