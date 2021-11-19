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Piyanist Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Ankara'da konser verecek

İran asıllı İtalyan piyanist Kiann, Orhan Veli Kanık'ın şiirleri üzerinden yaptığı bestelerle 20 Kasım'da Ankaralı müzikseverlerle buluşacak.

Kültür Sanat 19.11.2021, 13:00
Piyanist Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerinden yaptığı bestelerle Ankara'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Erimtan Müzesi'ndeki "Notalarla Orhan Veli" başlıklı konserde Kiann'ın piyanosuna, radyo programcısı Ayşe Yavaş ve çellist Günce Uğurlu eşlik edecek.

Piyanist Kiann, konserde, Orhan Veli'nin "İstanbul'u Dinliyorum", "Hürriyete Doğru", "Gün Doğuyor", "Birdenbire", "Güzel Havalar", "Yaşamak", "Ave Maria" ve "Bir Şehri Bırakmak" şiirlerinden ilham alınan bestelerin de aralarında olduğu 15 eser icra edecek.

"Orhan Veli şiirlerini okumak yeni parçalar üretmemi sağladı"

AA muhabirine konuşan piyano virtüözü Kiann, Türkiye'de ilk kez 14 Kasım'da İzmir'de konser verdiğini belirterek, müzik eğitimine küçük yaşlarda klasik müzikle başladığı ve yıllar içinde kendi parçalarını yazmaya başladığını söyledi.

Özgün eserler çalmayı önemsediğini vurgulayan Kiann, "Zaman içerisinde kendi müziğimi buldum ve bu kimsenin çalışmasını kopyalamamamı sağladı. Böylece bir şekilde müzikte sıradan olmayan kuralları buldum ve onlarla çalmaya çalışıyordum." ifadelerini kullandı.

Kiann, müzikte kendi yolunu bulmanın önemine de işaret ederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tabii ki klasik müziği seviyorum ve çağdaş müziği de seviyorum. Çağdaş müzik hakkında pek bir şey bilmiyordum çünkü tek dinlemem gereken klasik müzikti. İnsanların bana müziğimin daha çağdaş olduğunu söylediğini duydum ve onu çağdaş müzik olarak tanımlıyorum. Ben bunun bir çeşit geçiş olduğunu düşünüyorum çünkü klasik bir arka plandan geliyor ama aynı zamanda çağdaş. Türkiye'de yaptığım turnede yeni enstrümanları da müziğime uyarlamaya çalıştım."

Orhan Veli'nin çok güzel çağdaş şiirler kaleme aldığını ve onlardan aldığı ilhamla yaptığı besteleri konserde izleyicilere sunacağını ifade eden piyanist, Orhan Veli'nin şiirlerinde tatlı bir hüzün olduğunun altını çizdi.

Kiann, Orhan Veli'nin şiirlerindeki nostaljiyi çok sevdiğine ve şiirinde kendisinden parçalar bulduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Orhan Veli için yazdığım bir bestem var. Onun şiirlerini okumak yeni parçalar üretmemi sağladı. Bence müziği tanımlamanız ve kategorilere ayırmanız gerekmez. Çünkü müzik gerçekten kendi adına konuşan bir dildir ve küresel dilidir. Sanatı kategorize edersek, bazı şeyleri anlamak da zorlaştırır. Bu yüzden en iyisi müziği seviyorsanız, karşınıza çıkan her şeyi dinleyin. Adı ne olursa olsun, beğendiyseniz dinlemeye devam edin."

Tarkan, Sibel Can, Ebru Gündeş gibi sanatçıları dinlediğini ve Türk müziğini çok sevdiğini dile getiren Kiann, Türk müziğinin dünya müziğinin gelişiminde önemli bir rolü olduğunu sözlerine ekledi.

#kültür
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