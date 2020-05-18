Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
kapalı
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
101666
ALTIN
386.093
DOLAR
6.8614
STERLİN
8.3490
EURO
7.4358

Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?

Sağlıklı beslenmeye özen gösterme eğiliminin artış gösterdiği bir çağda yaşıyoruz. Öte yandan yiyecek içecek endüstrisi de hızla gelişiyor. Endüstrinin gelişimi mutfaklarımıza daha fazla işlenmiş ürün girmesine neden olurken küresel sağlıklı beslenme ürünleri pazarı, 700 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Hal böyle olunca sağlıklı beslenme konusunda bazıları birbiriyle çelişen pek çok görüşle karşılaşır olduk. Bu makalede pişirme ile ilgili kafa karışıklıkların giderilmesi amaçlanmış ve pişirmenin besinin yapısında neleri değiştirdiği ile ilgili bilimsel makalelerden derlenmiş bir özet sunulmuştur.

Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?

Sağlıklı beslenmeye özen gösterme eğiliminin artış gösterdiği bir çağda yaşıyoruz. Öte yandan yiyecek içecek endüstrisi de hızla gelişiyor. Endüstrinin gelişimi mutfaklarımıza daha fazla işlenmiş ürün girmesine neden olurken küresel sağlıklı beslenme ürünleri pazarı, 700 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Hal böyle olunca sağlıklı beslenme konusunda bazıları birbiriyle çelişen pek çok görüşle karşılaşır olduk. Bu makalede pişirme ile ilgili kafa karışıklıkların giderilmesi amaçlanmış ve pişirmenin besinin yapısında neleri değiştirdiği ile ilgili bilimsel makalelerden derlenmiş bir özet sunulmuştur.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 13:16
2010 Okunma
Pişirilen Besinlerin Yapısı Nasıl Değişir?

Pişirmek Besin Maddesini Nasıl Etkiler?

Antropologlara göre ateşin bulunmasıyla besin maddelerinin pişirilmeye başlanması insan evriminde çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. Isıya maruz kalan besin maddesinin yapısı değişir. Bu yapı değişikliği, sanıldığı gibi her zaman kötü bir şey değildir. Bazı pişirme yöntemlerinin besinin vitamin ve mineral içeriğini azalttığı doğrudur ama öte yandan pişirme sayesinde vücudumuz pişirme olmadığında ulaşamadığı ve sindiremediği bazı besin ögelerine kavuşmuş olur.

Et, sebze ve diğer besin maddelerini pişirmek yiyeceğin besin değerini değiştirir. Ancak bu değişim pişirilen besin maddesinin çeşidinden maruz kaldığı ısının derecesine kadar pek çok unsurdan etkilenir. Pişirmenin etkilerini anlamak, kendimize en uygun pişirme tekniklerini bulamamıza ve böylece daha sağlıklı beslenmemize katkı sağlar.

Pişirmek Sebzelerin Besin Değerini Nasıl Etkiler?

Sebzeler beslenmemizdeki en zengin vitamin, mineral ve antioksidan kaynaklarıdır. Bu nedenle pişirirken yiyeceğin besin değerlerini korumak önemlidir.

Haşlama yöntemi, sebzelerin besin değerini düşürür. Üstelik sanıldığı gibi zarar sadece vitamin ve minerallerin kaybolması değildir. Esas önemli zarar, antioksidanların ve serbest radikallerin etkinliklerinin azalmasıdır. Buna karşın mikrodalga fırında yapılan pişirme, sebzelerin besin değerinin korunması bakımdan daha iyidir.

Tavada az yağla pişirilen sebzelerin besin değeri, fazlaca azalmaz. Sebzenin içindeki antioksidanları azaltabilir ama kaliteli zeytinyağı kullanılırsa vücudumuzun bitki bileşiklerini absorbe etme kabiliyeti yükselir. Örneğin B Vitamini kaybı azalır. Bu yöntemin sebzenin C vitamini seviyesini düşürdüğü bilinmektedir ama bol yağda kızartmaktansa daha az yağda kavurmak hem aşırı ısının neden olduğu besin değeri kaybını azaltması hem de daha fazla yağ alımını önlemesi bakımından daha sağlıklıdır.

Enginar, ıspanak, sarımsak, bezelye ve pancar gibi sebzeleri düşük ısıda ve mümkün olduğunca kısa sürede ve su ilave etmeden pişirmek en iyisidir. Hatta daha da iyisi mümkün mertebe sebzeleri çiğ yemektir. Taze sebzeler, besin değeri bakımından çok zengindir. Bununla birlikte vücudumuzun likopen (Likopen çok güçlü bir antioksidandır.) gibi bazı faydalı bileşiklere erişimi pişirilmeyle artar. Ancak bahçenizden toplayıp salatanıza koyduğunuz biber söz konusu olduğunda yanlış yaptığınız hiçbir şey yoktur.

Pişirmenin Et Üzerindeki Etkileri

Sebzeler, birincil antioksidan kaynağı olarak kabul edilirken et; protein, yağ ve vitamin katkıları ile öne çıkar. Et pişirirken en fazla zayi olan B Vitamini ailesine mensup vitaminlerdir. Çoğu pişirme yöntemi B1, B3, B5, B6 ve folat (B9) gibi vitaminlerin yaklaşık % 20-50’sinin kaybolmasına neden olur. K, E ve B12 vitamini kaybı ise daha az miktarda olur.

Fırında pişirme ve ızgara yöntemleri et pişirmenin en iyi yöntemleri olarak kabul edilir. Çünkü bu yöntemlerde ısıya maruz kalan yüzey alanı daha azdır ve bu da vitamin kaybının daha az olmasını sağlar. Son yapılan araştırmalar, pişirmenin çok az protein kaybına yol açtığını göstermiştir. Bu iyi habere karşın bir de kötü haber var: O da pişirme sonrası etin kolesterol içeriğinin de korunmuş olarak kalmasıdır. Pişirilen etin protein formunda bir değişim olur ancak bu form değişikliği proteinin sindirim sistemimize ulaşmasını engellemez. Hatta pişirme sayesinde protein alımımız kolaylaşmış ve bu gelişme sindirim sistemimizde bir devrime yol açmıştır.

Etin kurutma yöntemi ile yemeye hazır hale getirilmesi en az besin değeri kaybını sağlayan tekniktir. En kötüsü ise bizim en çok kullandığımız yöntem olan tencerede pişirme yöntemidir. Etin yüzey alanı bakımından ısıya en fazla maruz kaldığı yöntem güveç, yahni gibi tencerede yapılan pişirmelerdir. Bu pişirme tekniğinde yararlı unsurların çoğu eti terk eder.

Son Söz

Uygulanacak pişirme tekniği besin maddelerinin içerdiği faydalı şeyleri korumaya yardımcı olacağından bunları dikkate almak önemlidir ama hepsinden önemlisi dengeli ve sağlıklı besinleri tüketmektir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
McDonalds’ı McDonald’s Yapan Adam!
McDonalds’ı McDonald’s Yapan Adam!
Kadınlar içe dönük erkekleri neden çekici bulur?
Kadınlar içe dönük erkekleri neden çekici bulur?
“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”
“Bir kapı kapanırsa, bir başka kapı açılır!”
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı
Defilelerden sonra eğitim de dijitale taşındı
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
"Burası Dingo’nun ahırı mı?" Sözü nereden geliyor?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Tarihimizin En Renkli Karakterlerinden Biri Olan Molla Gürani Kimdir?
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
Monopoli oyununun ardındaki gizli hikaye!
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
600 yıllık geleneğe korana engel olamadı
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Süleyman Doğan'dan su gibi okunacak bir kitap: 'Hayatı Güzelleştiren Hikayeler'
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Bakan Ersoy’dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
Yirmi bir dile çevrilmiş, ustaca bir anlatı: "Bugün Tekrar Soracak Olsan"
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
KANSER TEDAVİSİ GÖREN ÖZKAN UĞUR'DAN HABER VAR
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Biraz da karantina sonrasından konuşalım mı?
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Netflix'in Türk yapımı yeni dizisi 'Aşk 101" RTÜK'ün gündeminde
Anıt Müze meraya döndü
Anıt Müze meraya döndü
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
LA CASA DE PAPEL’İN YARATICISI ÁLEX PINA’NIN YENİ DİZİSİ WHITE LINES’TAN İLK GÖRÜNTÜLER
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı
Uşaklı tiyatro oyuncuları ‘korona virüs’ tiyatrosunu sosyal medyadan seyircilere ulaştırdı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim