Pırıl Göknur Güney Konuk'un "Çocuklarımıza Hayatın Rehberi" kitabı çıktı...

Anne olun olmayın, bu kitapta gerçek bir anneden kendi çocuğuna yazılmış, hayat hakkında kısa, öz, anlamlı ve düşündürücü öğretiler bulacaksınız. İster kendiniz için alın, isterseniz yavrunuza veya bir dostunuza hediye edin, bu kitap size iyi gelecek. Tüm jenerasyonlara hitap eden “Çocuklarımıza Hayatın Rehberi” kitabı, sizi düşündürecek ve desteğe ihtiyaç duyduğunuzda yanınızda olacak. Sanki bir anne, şefkatle ve dürüstçe bizzat yanı başınızda size öğüt veriyor; bunu yaparken de saçınızı okşuyor gibi hissedeceksiniz.

“Gençlere yönelik kolay anlaşılır ve akıcı dilli bir kitap.”

“Anne adaylarına ilk hediye olarak alınması gereken bir şaheser.”

“Bu kitabı yıllar önce kendim için okusaydım diyeceksiniz.”

“Çocuklarımıza söylediklerimiz ve söylemek isteyip de fırsat bulamadıklarımız birlikte harmanlanmış sanki.”

Pırıl Göknur Güney Konuk

Farklı dillerden yaptığı çeviri eserleriyle de kitapseverlerin yakından tanıdığı Pırıl Göknur Güney Konuk, yeni kitabı "Çocuklarımıza Hayatın Rehberi" ile okuyucularla buluştu.

"Çocuklarımıza Hayatın Rehberi" D&R, hepsiburada.com, idefix ve trendyol gibi dijital platformlar ile kitap evlerinden temin edilebiliyor.