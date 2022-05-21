Pinhani İzmir’de gençlere konser verdi

Sevilen müzik grubu Pinhani, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği GNÇ SporFest 2022’de, İzmir’de gençlerle bir araya geldi. Gençler, Pinhani’nin canlı performansıyla eğlendi.

Turkcell’in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun (TÜSF) önemli organizasyonlarından biri olan GNÇ SporFest 2022’de eğlence, sevilen müzik grubu Pinhani konseriyle devam etti. İzmir’de, 100’ü aşkın üniversiteden gelen genç sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda gençler, Pinhani grubu ile yorgunluk attı. Grup, ‘Dünyadan Uzak’ ve yeniden gündemde olan ‘Aşk Bir Mevsim’ gibi parçalarının da yer aldığı sevilen şarkılarını gençler için seslendirdi. Konser, Ege Üniversitesi kampüsünde gerçekleşti.