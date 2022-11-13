Pileki taşının Rize’deki son ustası mesleğini yaşatmaya çalışıyor

Rize’de Pileki Taşı işleme mesleğinin son ustalarından Mustafa Yılmaz, unutulmaya yüz tutmuş mesleği için yeni ustalar yetiştiriyor.

İlçeye bağlı Çiftlik köyünde yaşayan 73 yaşındaki Mustafa Yılmaz, ilkokul zamanlarında babasına yemek götürmek için gittiği Pileki mağarasından ilerleyen yaşlarında usta olarak çıktığını söyledi.

Pileki ustası Mustafa Yılmaz, babasına yemek taşıyarak işe merak sardığını ifade ederek "Ben ilkokula giderken babamın yanına yemek getirirdim. Babam burada çalıştığı zamanlar yanına gelir, ona yardım ederdim. Diğer komşularımız ve babamın arkadaşları çalışırken onlara bakarak, yardım ederek elim alıştı ve başladım. Ekmek pişirmek için pilekiyi işleyebilirim. Izgara taşı yapabilirim. Güveç kabı yapabilirim. O şekilde bende pileki taşını işleme işine alıştım" dedi.

Pileki taşının farklı türleri olduğunu belirten Yılmaz "7-8 tane türü var. Sertinden yumuşağına kadar kalite kalitedir. İyi kalitede taşa rastladığın zaman onla beraber ekmek pişirilebilecek kase yapabiliriz. Normal taştan yapamayız patlar o taş" diye konuştu.

"Gençlere bu işi yapmaları için tavsiyede bulunmamız lazım" diyen Yılmaz "Çalışıp en azından bu mesleği hobi olarak yapmaları lazım. Zorla gençlere bu işi yaptıramam. Benim torunum varda burada değiller. O yüzden de ben onlara bu mesleği öğretemedim. Şimdi biz bir kurs açtık ve kursa katılan 5-6 arkadaşımıza bu sanatı öğretmeye çalışıyoruz. Haftanın belirli günlerinde ders veriyoruz. Gençlere tavsiyem; kafelere gideceklerine benim yanıma gelip, çalışmasalar bile hobi olarak bizi izleyerek bu mesleği öğrensinler. Bizi izledikten sonra belki bu mesleği sever ve ’Bende bu işi yapayım’ der" şeklinde konuştu.