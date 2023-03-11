Piiz, Ankara’da hayranlarıyla buluşacak

Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Piiz, 22 Mart tarihinde Ankara’da hayranlarıyla buluşacak.

Türkiye’nin sevilen alternatif rock gruplarından Piiz, 22 Mart’ta Ankara’daki dinleyicileriyle buluşacak. "Babam Sağolsun", "İntihar Süsü", "Fırtınam" gibi şarkılarıyla tanınan grup, IF Ankara Performance Hall’de konser verecek. 2003 yılında Eskişehir’de kurulan Piiz, 2007 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde düzenlenen cover yarışmasında birincilik ödülünü, 2008 yılında ise Yüxexes dergisinin "Yılın En İyi Amatör Grubu" ödülünü aldı. Profesyonel müzisyenliğe adım atan grup, çıkardığı albüm ve şarkıları dinleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. Sevilen grubun konser biletleri Biletinal’da satılmaya başlandı.