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Pierrot le Fou, Serseri Aşıklar... Yeni dalganın ikonik aktörü Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Jean-Paul Belmondo, 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Fransız aktör için Les Invalides Müzesi'nde gerçekleştirilen devlet törenine binlerce kişi katıldı.

Kültür Sanat 10.09.2021, 18:03 10.09.2021, 18:30
Pierrot le Fou, Serseri Aşıklar... Yeni dalganın ikonik aktörü Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda

Fransız sinemasının en önemli isimlerinden olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu Jean-Paul Belmondo, Paris'teki evinde yaşamını yitirmişti. Belmondo için Paris'te unutulmaz bir tören düzenlendi. 

Les Invalides Müzesi'nde gerçekleştirilen devlet törenine binlerce kişi katıldı. Anıtın dışındaki yeşil alana kurulan dev ekranlardan Fransa tarihinin en duygusal anları yaşandı.

1960'larda ortaya çıkan Fransız Yeni Dalgası filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu için yalnızca ailesinin katılımıyla bir cenaze merasiminin düzenleneceği de öğrenildi. 

  • FRANSA'DA 20'NCİ YÜZYILIN EN BÜYÜK AKTÖRÜ

    Gençliğinde okul yıllarında boks yapan ünlü aktör, burnunu kırdıktan sonra sporu bırakıp sanata yöneldi. Jean-Paul Belmondo, 50'li yıllarda tiyatro eğitimi aldı. Önce sanat filmlerinde boy gösteren Belmondo, ardından komedi-aksiyon türüne yöneldi.

    Fransa'da 20'nci yüzyılın en büyük aktörü olarak kabul edilen Jean-Paul Belmondo'nun en ünlü filmi 5,5 milyon seyirciye ulaşan 1965 yapımı, Türkçe'ye Büyük Reis olarak çevrilen "Le cerveau" (Beyin) oldu.

  • Yüzündeki benzersiz çapkın ifade, kurnaz gülümseme, esprili ama hüzünlü performansı ile sinemada değişik bir tipleme çizen Belmondo'nun bir özelliği de aksiyon filmlerinde hiç dublör kullanmamış olmasıdır.

    Tüm tehlikeli sahnelerde bizzat kendisi oynamıştır. Ancak 1985'te Hold-Up filminin çekimlerinde bir kaza geçirince bu prensipinden vazgeçmiştir.

    Kariyerinde 85 filmde rol alan 'Bebel' olarak da bilinen aktör, 32 farklı oyunda ve TV filmlerinde oynadı.

  • ÖDÜLÜ GERİ ÇEVİRDİ

    Fransız sinemasında seçkin bir yer edinen Belmondo 1963 yılında "Fransız Oyuncular Birliği" başkanlığına seçildi. 1988 yılında Claude Lelouch'un yönettiği Itinéraire d'un Enfant Gaté'teki rolü ile kendisine "En iyi oyuncu" dalında Fransa'nın César ödülü verildi ancak o ödülü geri çevirdi.

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    Nedeni ise bu ödülün heykelciğini tasarlayıp kendi adını veren heykeltıraş César'ın bir zamanlar Belmondo'nun heykeltıraş olan babasının eserlerini karalamasıydı.​​​​​​​

  • 1975-1985 yılları arasında dünya çapında bir üne kavuşan Jean-Paul Belmondo, 1981 yapımı "Profesyonel", 1960 yapımı "Serseri Aşıklar" ve 1965 yapımı "Çılgın Pierrot" filmlerinde oynamıştı.

    Belmondo, 2017'de Fransa'nın Oscar'ı Cesar Sinema Ödülleri'nde onur ödülüne layık görülmüştü.

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  • Usta aktör ayrıca Fransızların en büyük onur nişanı olan Legion d'Honneur ile ödüllendirilmişti.

    İlk evliliğini 1952 ile 1968 arasında Elodie Constantin ile yapan Belmondo, 2002 ile 2008 arasında da Natty Tardivel ile evlilik yaşadı. Ünlü aktörün dört çocuğu ve dört tane de torunu bulunuyor.

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