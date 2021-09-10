Pierrot le Fou, Serseri Aşıklar... Yeni dalganın ikonik aktörü Jean-Paul Belmondo'ya ulusal törenle veda

Fransız sinemasının en önemli isimlerinden olan ve dünya çapında da tanınan oyuncu Jean-Paul Belmondo, Paris'teki evinde yaşamını yitirmişti. Belmondo için Paris'te unutulmaz bir tören düzenlendi.

Les Invalides Müzesi'nde gerçekleştirilen devlet törenine binlerce kişi katıldı. Anıtın dışındaki yeşil alana kurulan dev ekranlardan Fransa tarihinin en duygusal anları yaşandı.

1960'larda ortaya çıkan Fransız Yeni Dalgası filmleriyle adını duyuran ünlü oyuncu için yalnızca ailesinin katılımıyla bir cenaze merasiminin düzenleneceği de öğrenildi.