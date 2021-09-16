Picasso, Artweeks@Akaretler’de sanatseverlerle buluşmayı bekliyor

Tanınmış yerli ve yabancı sanatçıların eserleriyle bir araya getirmeyi hedefleyen Artweeks@Akaretler’in 5. edisyonu devam ediyor. Etkinlikte, Yıldız Holding’in Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden oluşan Rasat Sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Tanınmış yerli ve yabancı çok sayıda sanatçının göz alıcı eserlerini sanatseverlerle buluşturan Artweeks@Akaretler’in 5. edisyonu yoğun ilgi görüyor. Etkinlik kapsamında, Yıldız Holding’in Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserlerden oluşan Rasat Sergisi de, Akaretler No: 19’da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan 51 seçkin eser, Sinan Eren Erk’in küratörlüğünde sergiye hazırlandı. Seçkide, dünyanın en tanınmış ressamlarından Pablo Picasso’nun yanı sıra Abidin Dino, Bedri Baykam, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Ara Güler ve Nuri Bilge Ceylan’ın eserleri de ziyaretçilerle buluşuyor.

Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nun en seçkin örneklerinin bir araya getirildiği Rasat Sergisi’ni sanatseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyen Küratör Sinan Eren Erk, modern ve çağdaş dönem eserlerinden oluşan seçkinin Türkiye’nin en değerli koleksiyonları arasında yer aldığını vurguladı. Rasat Sergisi’ndeki eserlerin uzun ve sabırlı bir gözlemle seçildiğini anlatan Erk, “Pablo Picasso tüm dünyada resim sanatına yön vermiş, literatür değeri çok yüksek bir sanatçı. Bizler Rasat Sergisi’nde Picasso’nun çok kıymetli bir tablosuna yer vererek, ülkemizdeki sanatseverlere belki de hayatlarında bir kez yaşayabilecekleri önemli bir deneyim yaşatmak istedik. Picasso’nun dışında yerli ve yabancı sanatçıların imza attığı kıymetli eserlerin, İstanbul’da böylesi önemli bir sergide bir araya getirilmiş olması da sanat ve kültür dünyamızda önemli izler bırakacak”

Galeriler, koleksiyonerler ve sanatçı projelerini buluşturan Artweeks@Akaretler etkinliğindeki sergiler, Akaretler Sıraevler’de bulunan A11, A19, A25-27, A35, A37-39, A55 numaralı binalarda 19 Eylül’e kadar ücretsiz görülebilir.