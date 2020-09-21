Sokak kültürünün günümüz şehirlerindeki “normal anlayışı”nı nasıl altüst ettiğine bakan on film saltonline.org adresinden izlenebilecek.

Perşembe Sineması “Evde” 24 Eylül’de saltonline.org’da başlıyor. Çevrimiçi gösterim programı, Tahran’dan Tallinn’e, Lizbon’dan Pekin’e, Berlin’den New York’a, Hong Kong’dan Luanda ve Winnipeg’e uzanan bir seçkiyle şehri, ritmini ve normallerini dönüştüren canlı sokak kültürlerini bir araya getiriyor.

Kurgu ve belgesel on filmden oluşan Perşembe Sineması “Evde”, yoğun kentleşmenin vurduğu mahallelerdeki değişim rüzgârlarının, sorgulanmayan bir geleneğe karşı daha hakkaniyetli bir gelecek talebinin, bireysel ve toplumsal varoluş çabalarının ve her kesimden insanı buluşturan sokaklardan doğan yeni anlatıların peşinden gidiyor. Gökdelenleriyle meşhur bir megakent, iç savaştan çıkmış bir şehir ya da teknolojinin hızına ayak uyduramayan bir yerleşim yerinde kamusal mekânların, renkli ve bir o kadar da karmaşık yapıdaki sokak kültürlerinin etkisiyle nasıl başka amaç, kimlik ve ifadeler kazandığına bakıyor.

Perşembe Sineması’nın, her yıl olduğu gibi dünyanın farklı coğrafyalarından insan yapımı çevrelere odaklandığını vurgulayan SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, 2020 seçkisinin şehir sokaklarına yansıyan kültürel çeşitliliği görünür kılacağını ifade etti. Her hafta yüzlerce kişiyi bir araya getiren mekânsal buluşmalara güncel sağlık koşullarından ötürü bu dönem devam edilemediğini hatırlatan Öner, programdaki ilk filmin üç gün, diğer filmlerin dörder gün saltonline.org adresinde yayında olacağı bilgisini verdi.

Çevrimiçi gösterimler sayesinde Perşembe Sineması’nın bu yıl bütün ülkeye ulaşacağına dikkati çeken Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü Murat Atay, “Evde” başlığı altında bir araya gelen on filmin Türkiye’nin dört bir yanındaki sinemaseverler tarafından rahatlıkla izlenebileceğini belirtti. Atay ayrıca, Garanti BBVA Mortgage’ın SALT ile yedi yıldır sürdürdüğü iş birliğinin topluma kattığı değerden duydukları memnuniyetin altını çizdi.

Yalnızca Türkiye’den erişime açık olan “Evde” filmleri, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir.

SALT’ın Perşembe Sineması, 2014’ten bu yana Garanti BBVA Mortgage desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

PERŞEMBE SİNEMASI “EVDE” PROGRAMI

24-26 Eylül

Ali Jaberansari, Tehran Şehr-i Eşg [Tahran: Aşkın Şehri], 2018

1-4 Ekim

Jaan Tootsen, Uus Maailm [Yeni Dünya], 2011

8-11 Ekim

Rita Maia ve Vasco Viana, Batida de Lisboa [Lizbon’un Ritmi], 2019

15-18 Ekim

Peng Fei Song, Underground Fragrance [Yeraltı Esansı], 2015

22-25 Ekim

Johannes Schaff, Symphony of Now [Bugünün Senfonisi], 2018

29 Ekim-1 Kasım

Selina Miles, Martha: A Picture Story [Martha: Bir Fotoğraf Öyküsü], 2019

5-8 Kasım

Marten Persiel, This Ain’t California [Burası Kaliforniya Değil], 2012

12-15 Kasım

Bo Wang ve Pan Lu, Many Undulating Things [İnişli Çıkışlı Birçok Şey], 2019

19-22 Kasım

Mário Patrocínio, I Love Kuduro [Kuduro’yu Seviyorum], 2014

26-29 Kasım

Ryan McKenna, Cranks [Sersemler], 2019

PERŞEMBE SİNEMASI “EVDE”

Tehran Şehr-i Eşg [Tahran: Aşkın Şehri] (2018)

24-26 Eylül

Yönetmen: Ali Jaberansari

102 dakika

Farsça; Türkçe ve İngilizce altyazılı

Aşkı ararken kendi gerçekliğiyle yüzleşen karakterler, zaaflar ve toplumsal kurallar... Ali Jaberansari’nin komedi-dram türündeki filmi, günümüz Tahran’ından yabancılaşmaya dair üç hikâyeyi kuru mizahla bir araya getiriyor.

Bir güzellik merkezinde danışma görevlisi olarak çalışan ve fazla kilosundan dolayı kendinden hoşnut olmayan Sara, sahte bir profil oluşturarak beğendiği erkeklerle telefonda görüşmeye başlar. Eski vücut geliştirme şampiyonu olan ve turnuvaya hazırlanan bir genci çalıştıran Hessam, içten içe kapıldığı heyecanla gelgitli zamanlar yaşar. İlahi söyleyerek geçimini sağlayan Vahid ise, kasvetli hayatından sıyrılmak için düğün şarkıcılığına atılır.

Plastik cerrahi ve vücut geliştirmenin gitgide arttığı muhafazakâr bir şehirde “ideal” beden, ilişki ve hayat algısını yorumlayan Tehran Şehr-i Eşg [Tahran: Aşkın Şehri], içe kapanık ve yalnız üç karakter üzerinden mutluluğa giden yolları sorguluyor.