Perge Antik Kenti’nde kadın heykeli bulundu
ANTALYA’DA BULUNAN PERGE ANTİK KENTİ'NDE YÜRÜTÜLEN KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA M.S. 3'ÜNCÜ YÜZYILINA AİT GİYSİLİ BİR KADIN HEYKELİ BULUNDU.
Antalya’da bulunan Perge Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında M.S. 3’üncü yüzyılına ait giysili bir kadın heykeli bulundu.
Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti’nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında bir kadın heykeli bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, heykelin Perge kazılarında 2020 yılının ilk heykeli ve M.S. 3’üncü yüzyıla ait ve giysili bir kadın heykeli olduğu belirtildi. Heykel restorasyon çalışmaları sonrasında Antalya Müzesi’nde sergilenecek.
Perge Antik Kenti, şehir merkezinin 17 kilometre doğusunda bulunan Aksu ilçesinde yer alıyor. Roma Dönemi’nde Anadolu’nun en düzenli kentlerinden biri olarak bilinen Perge Antik Kenti’nin, Hitit Dönemi’nde de varlığını sürdürdüğüne inanılıyor. Antik kentte yer alan tiyatronun iki katlı sahne binası M.S. 2’nci yüzyılda inşa edildi. Burada bulunan eserler Antalya Müzesi’nde, ‘Perge Tiyatrosu Salonu’nda devamlı olarak sergileniyor. Bunun dışında kentte, stadyum, kentin antik çağdaki heybetini yansıtan diğer sosyal ve kültürel yapılar arasında dikdörtgen planlı agora, yüksek kuleler, anıtsal çeşmeler, hamamlar ve sütunlu caddeler yer alıyor.
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