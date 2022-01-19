Perde çocuklara açılacak

Devlet Tiyatroları, 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci döneminin bitimiyle beraber perdelerini çocuklar için açacak.

Türkiye’nin dört bir köşesindeki çocuklara tiyatro sevgisi aşılamayı ve geleceğin tiyatro izleyicisini oluşturmayı hedefleyen Devlet Tiyatroları, 9 bölgesinde toplam 19 farklı çocuk oyununu minik sanatseverlerle buluşturacak.

Bu kapsamda Devlet Tiyatrolarının repertuarında bulunan, adını arayan umutsuz bir çocuğun Yunus Emre’nin öğretileri ışığında yaptığı yolculuğu anlatan ‘Yunus Diye’, dostluğun önemi, doğanın neden korunması gerektiği gibi konularda çocukları düşünmeye yönlendiren ‘Kuzu Maydanoz’un Maceraları’, sevgiyi, kabul etmeyi ve aslında hayatın bir yolculuk olduğunu anlatan ‘Suşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)’, ‘Sinco Akıllı Sincap’, ‘Bir Kümes Hikayesi’ ve ‘Küçük Nasrettin’ gibi oyunlar çocuklara sanatın büyülü dünyasında eğlence dolu anlar yaşatacak.

Devlet Tiyatroları, sergilediği çocuk oyunlarıyla çocuklara yarıyıl tatilinde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra onların kültürel ve kişisel gelişimine de katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Toplamda 63 temsilin verileceği Devlet Tiyatrolarının yarıyıl programı kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı “Midas’ın Altınları” 22, 23 ve 29 Ocak tarihlerinde Cüneyt Gökçer Sahnesinde, “Yunus Diye” 22, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Şinasi Sahnesinde, 04, 05 Şubat tarihlerinde ise Pursaklar DT Sahnesinde ve “Altın Kız” 22, 27, 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Altındağ Tiyatro Sahnesinde izlenebilecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı “Suşa ile Kiki (Yer ile Gök Arasında)” 22 ve 23 Ocak tarihlerinde Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde ve 03, 04, 06 Şubat tarihlerinde ise AKM Çok Amaçlı Salonda, “Turta Girmemiş Orman” 23 Ocak tarihinde AKM Çok Amaçlı Salonda, “Güneşle Buluşmak İsteyen Kardan Adamın Hikayesi” 28, 29, 30 Ocak ve 03, 04, 05, 06 Şubat tarihlerinde Mecidiyeköy Büyük Sahnede, “Siz Ne Dersiniz” 30 Ocak tarihinde AKM Çok Amaçlı Salonda, 03, 04, 05, 06 Şubat tarihlerinde ise Üsküdar Tekel Sahnesinde, “Tıngır Mıngır Ülke” 03, 04 Şubat tarihlerinde Küçükçekmece CKSM Sahnesinde, 05, 06 Şubat tarihlerinde ise Sancaktepe Sahnesinde ve “Büyüklere Masallar-Masal Masal İçinde” 05, 06 Şubat tarihlerinde Fatih Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezinde perde açacak.

İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Kuzu Maydanoz’un Maceraları” 23 Ocak tarihinde Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesinde, 29, 30 Ocak, 05, 06 Şubat tarihlerinde ise Konak Sahnesinde ve “Bremen Mızıkacıları’nın Hikayesi” 05, 06 Şubat tarihlerinde Bornova KM Bozkurt Kuruç Sahnesinde tiyatroseverlerle buluşacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı “Tıngır Mıngır Ülke” 22, 23 Ocak tarihlerinde, ‘Sinco Akıllı Sincap’ 29, 30, 31 Ocak tarihlerinde ve “Küçük Prenses” ise 03 Şubat tarihinde Ahmet Vefik Paşa Sahnesinde izlenebilecek.

Adana Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı “Bir Kümes Hikayesi” 29, 30 Ocak tarihlerinde Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi DT Sahnesinde minik sanatseverleri eğlendirecek.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Küçük Nasrettin” 30 Ocak ve 06 Şubat tarihlerinde Kayapınar Kültür Merkezi Sahnesinde temsil verecek.

Antalya Devlet Tiyatrosu yapımı “Herkes İçin Keloğlan” 29, 30 Ocak tarihlerinde Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesinde perde açacak.

Konya Devlet Tiyatrosunun sahneye uyarladığı “Nasreddin -İnadın Sonu-“ 28, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde Konya DT Sahnesinde izlenebilecek.

Van Devlet Tiyatrosu yapımı “Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva” 06 Şubat tarihinde Van Kültür Merkezi Sahnesinde izlenebilecek.