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Perde çocuklar ve gençler için açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlendiği çeyrek asırlık Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 13 Kasımda başlıyor.

Kültür Sanat 03.11.2021, 11:26
Perde çocuklar ve gençler için açılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle düzenlendiği çeyrek asırlık Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 13 Kasımda başlıyor.

Geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapılamayan 25’inci Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali 13-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle gerçekleştireceği festivalin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi’nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanvekili Nilüfer Çevikel ile BKTSV Genel Sekreteri Fehim Ferik’in iştirâkiyle yapıldı.

Başkan Alinur Aktaş, Bursa’nın kültür, sanat ve sporda da ön plana çıkması için önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini söyledi. Bu çalışmalar kapsamında ulusal ve uluslararası çapta organizasyonlara da imza atmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı ile özel sektörün, iş insanlarımızın gücünü de kullanarak bu işe kafa yoruyoruz. Festivalimizi maalesef geçtiğimiz yıl pandemi sebebiyle yapamamıştık. Hala bazı çekincelerimiz olsa da sonuçta hayat devam ediyor. Festivalin ara tatil dönemine gelmesi de çok güzel oldu. Tiyatro konusunda şanslı illerden bir tanesiyiz. Bursa olarak biz Hacivat ve Karagöz’e ev sahipliği yapmış bir şehiriz ve Türk Gölge Oyunlarının merkezi konumundayız. Bu festivalle farklı ülkeleri ağırlamış olacağız. Seminerler, atölye çalışmaları ve tiyatroyla dolu günler geçireceğiz. Gençlere yatırım yapmak, gençleri kazanmak, çocukların ve gençlerin sanat ve kültürel açıdan kalkınmasını temin etmek adına projeler uygulamasını herkes konuşuyor. Büyükşehir olarak bunu somut adımlarla uyguluyoruz. Oyunları tamamı ücretsiz olacak. Ara tatil döneminde bütün çocuklarımızı ve gençlerimizi tiyatro salonlarına bekliyoruz” dedi.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce de UNESCO tarafından kurulan Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği’nin ‘bütün çocukların kaliteli tiyatro ile buluşma hakkı vardır’ düşüncesiyle kurulduğunu hatırlatarak, aynı düşünce ile çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Bursa’daki festivalin çeyrek asırdır devam ettiğini ifade eden Yüce, “Sadece oyun sergilenmesi değil aynı zamanda atölye çalışmalarıyla, seminerlerle bilgi paylaşımı da yapıldığı için aynı zamanda bir okul gibi bu festival. Onun için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin başından beri bu desteği Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu alanına sürdürüyor olması bu festivalin sürmesi için gerçekten çok önemli. Biz de bu birliktelikten çok mutluyuz” diye konuştu.

(BKTSV) Başkanvekili Nilüfer Çevikel de, Bursa’nın kültür, sanat ve turizm hayatına yön veren en önemli aktörlerinden biri olan vakfın bu festivalde de ulusal ve uluslararası platformlarda sanatsal şekillendirmeyi belirleyen tiyatro gruplarını bir araya getireceğini hatırlattı. Çevikel, “Ben bütün özverili çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Festivalimiz geçen sene pandemiden dolayı yapılamadı. Bu sene maske mesafe ve temizlik kurallarına uyularak yapılması aslında bizi çok mutlu edecek. Bütün Bursa’nın da bunu beklediğini biliyoruz” diye konuştu.

5 ülkeden 18 ekip

Festival, 13 Kasım Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Festivalde, oyunların yanında seminer ve atölye çalışmaları da yapılacak. Tüm oyunlar ve atölye çalışmalarından çocuklar ve gençler ücretsiz olarak yararlanabilecek. 5 ülkeden, 18 ekibin katılımıyla gerçekleştirilecek festival, 34 gösteri, online ve yüz yüze olmak üzere 14 atölye ve bir seminer ile dolu dolu geçecek. Türkiye’den farklı ekiplerin yanında Bulgaristan, Karadağ, Tunus ve Romanya’dan gelen ekipler Bursalılarla buluşacak. Faaliyetler, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, Adile Naşit Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Atölye çalışmaları için rezervasyonlar da www.rez.bkstv.org.tr adresinden yapılabilecek.

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