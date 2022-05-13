banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı

Pendik’te Çiftçiler Günü köy konağı açılışıyla kutlandı

Pendik’te Çiftçiler Günü’nde ‘Kurtdoğmuş Köy Konağı’ resmi törenle açıldı. Açılışa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı. Açılış sonrası çiftçilere destek sağlamak amacıyla sebze fidesi ve gübre dağıtıldı.

Kültür Sanat 13.05.2022, 12:35
Pendik’te Çiftçiler Günü köy konağı açılışıyla kutlandı

Pendik’te Çiftçiler Günü’nde ‘Kurtdoğmuş Köy Konağı’ resmi törenle açıldı. Açılışa, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin katıldı. Açılış sonrası çiftçilere destek sağlamak amacıyla sebze fidesi ve gübre dağıtıldı.

Pendik’te Çiftçiler Günü dolayısıyla çiftçilerin rahat etmeleri ve sosyal aktivitelerini arttırmak amacıyla yapımı tamamlanan ‘Kurtdoğmuş Köy Konağı’ resmi törenle açıldı. Açılışa, Pendik İlçe Kaymakamı Hülya Kaya, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, STK temsilcileri ve birçok çiftçi katıldı. Açılış kurdele kesimi ve dualarla gerçekleşirken açılışın ardından Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin öncülüğünde protokol ve davetliler ‘Kurtdoğmuş Köy Konağı’nı gezerek içerideki alanları tek tek inceledi. Toplam 310 metrekare alana sahip konağın zemin katında kıraathane ve muhtarlık; üst katında ise çok amaçlı salon yer alıyor. Açılış sonrası çiftçiler günü dolayısıyla köylüye destek sağlamak amacıyla 81 bin adet yerli ve milli tohumdan üretilmiş sebze fidesi, 3 bin adet sebze kasası, 300 litre organe mineral sıvı konsantre gübresi, Pendik Belediye ayrıştırma tesislerinde üretilen 3 ton civarındaki organik atıklardan sağlanan kompost malzeme Tarım İlçe Müdürlüğü ile beraber çiftçilere hibe edildi. Öte yandan açılışı gerçekleşen ‘Kurtdoğmuş Köy Konağı’ havadan görüntülendi.

“Köylünün rahat oturabileceği, kitapların okuyabileceği, dinlenebileceği bir ortamı hazırlamış olduk”

Konu hakkında konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Öncelikle Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyorum. Bizim de Pendik olarak 5 köyümüz var. Şu anda hukuki olarak mahalle statüsünde ama yine biz köy olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu köylerimizdeki vatandaşlarımızın da rahat bir ortamda sosyal aktivitelerini gerçekleştirmeleriyle ilgili köy konakları yapıyoruz. Daha önce bir tanesini yapmıştık. Bugün Kurtdoğmuş Mahallemizde, köyümüzde köy konağımızın açılışını yapacağız. İnşallah başka bir tarihte de Ballıca’daki köy konağımızı açmış olacağız. Burada köylünün rahat bir şekilde oturabileceği, kitaplarını okuyabileceği dinlenebileceği bir ortamı hazırlamış olduk. Köylülerimize hayırlı olsun. Buradaki köylülerimizi desteklemek amacıyla fide dağıtımı gerçekleştireceğiz. Kendi belediyemizin üretmiş olduğu kompost parklarımızdan üretmiş olduğumuz gübrelerimizi dağıtımını gerçekleştirmiş olacağız. Ve yine köylülerimize tarımsal desteklerimiz olacak. Onların da bu ürünleri yetiştirmesine katkı sunmak adına desteklemek adına böyle imkanı da kendilerine sunmuş olacağız” dedi.

“Köyümüze çok güzel bir hizmet oldu”

Kurtdoğmuş Mahalle Muhtarı Muhammet Ali Özyurt ise “Bugün bizim için çok güzel ve çok mutlu bir gün. Hem Çiftçiler Günü hem de konağımızın açılışı ikisi bir arada denk geldi. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin beyefendi ve ekibine de bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Her daim çiftçinin yanında, destek veriyorlar. Köyümüze çok güzel bir hizmet oldu. Yıllardır beklediğimiz, istediğimiz bir hizmetti. Pendik Belediye Başkanımız Ahmet Cin beyefendi bu işi gerçekleştirdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Konağımızda kafeterya giriş katta muhtarlığımız, üst katta ise okuma salonu ya da misafir dinlenme ağırlama salonu olan çok amaçlı bir salonumuz var“ diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
24°
açık