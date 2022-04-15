Pendik’te 9 gün sürecek kitap fuarı kapılarını açtı

Açılışını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in yaptığı kitap fuarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pendik’te 9 gün sürecek kitap fuarında 24 farklı yayınevinden çok sayıda kitap okurlarıyla buluşacak.

Pendik’te 24 yayınevinin katılım sağladığı kitap fuarı kapılarını açtı. Fuara Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda kitapsever katıldı. 24 yayınevi birbirinden değerli kitapları okuyucuların beğenisine sundu. Pendik Belediyesi organizasyonu ile 24 yayınevinin birbirinden değerli kitapları 9 gün boyunca Pendik sahil alanında kurulan çadırda kitapseverler ile buluşacak. Sanat, siyaset ve kişisel gelişim kitaplarının yanı sıra birçok farklı alanlarda kaleme alınan birbirinden değerli kitaplar kitapseverler ile buluşturuldu. Kitap fuarına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Fuara katılan bir gence ise Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin kitap hediye etti.

“ Her yıl yapmış olduğumuz kitap fuarına ilginin yoğun olduğunu görmek bizi mutlu etti”

Kitap Fuarının açılışını yapan ve kitap stantlarını gezen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ”Her yıl Ramazan ayında yapmış olduğumuz etkinliklerden bir tanesi. Ramazan’ın ortasında kitap fuarını açmış olduk. Fuara yoğun bir ilgi olduğunu da söyleyebilirim. Özellikle Ramazan ayı yorgunlukların fazla olduğu bir ay olduğu için vatandaşların yakın noktada ulaşabilecekleri bir fuar olarak burayı sunduk. Az önce açılışını gerçekleştirdik. Umarım vatandaşlarımız aradıkları eserleri burada bulabilirler. Herkese keyifli okumalar dilerim “dedi.

Kitap Fuarına katılan Esin Sırkek,” Çocuk için kitap bakmaya geldik. Aradığımız kitabı da bulduk. Geçtiğimiz yıl pandemi den dolayı kullanmamıştı bu yıl yeniden kapılarını açtı. Bu imkânın sağlanması güzel bir şey" dedi.