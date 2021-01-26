“PENCEREDEKİ KADIN” FİLMİ NETFLIX’TE

Beyazperdeye uyarlanmış birçok kitabın yayıncısı olan Pena Yayınları’nın ülkemizde Penceredeki Kadın ismiyle okuyucuyla buluşturduğu romanın film uyarlaması Netflix’te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. A.J. Finn'in aynı adlı romanından uyarlanan ve psikolojik belirsizlikleriyle Alfred Hitchcock’un Rear Window filmine benzetilen film, Amy Adams başrolü ile Netflix’te yayınlanacak.

Amerika'da bir milyondan fazla satan ve Türkiye'de Pena Yayınları tarafından okuyucuyla buluşan psikolojik-gerilim romanının ana karakteri Anna Fox'u; beş Oscar adaylığı bulunan Amy Adams canlandırıyor. Gerilim dolu hikâyede başarılı oyuncuya, Akademi Ödüllü oyuncu Gary Oldman eşlik ederken filmin diğer önemli isimleri arasında Wyatt Russell ve Julianne Moore yer alıyor. Yönetmenliğini Joe Wright'ın yapacağı filmin senaryosunu Pulitzer ödüllü senarist Tracy Letts kaleme alırken yapımcılığını ise Oscar ödüllü Scott Rudin ve Oscar’a aday gösterilen Eli Bush üstleniyor.

Hikayenin merkezinde New York'ta yalnız yaşayan ve agorafobiden (alan korkusu) muzdarip eski bir psikolog olan Anna Fox’un; komşularını gözetlerken tanık olduğu gerilim dolu bir olay yer alıyor.

Penceredeki Kadın Hakkında

Gerçekten oluyorsa paranoya değildir…

New York'taki evinde yalnız yaşayan Anna Fox kendini tamamen evine kapatmıştır. Asla dışarı çıkmaz. Tüm günü içerek (bazen çok), eski filmleri seyrederek, eski zamanları anarak geçirir. Bir de komşularını röntgenleyerek. Bir gün tam evinin karşısına Russell’lar taşınır. Bir baba, bir anne ve bir oğuldan oluşan muhteşem bir ailedir. Ama Anna, bir gece penceresinden onların evini gözlerken görmemesi gereken bir şey görür. İşte bundan sonra tüm dünyası altüst olur. Tüm sırları önüne dökülür. Gerçek nedir? Hayal olan nedir? Kim tehlikededir? İpler kimin elindedir? Bu sürükleyici psikolojik romanda hiç kimse ve hiçbir şey göründüğü gibi değil.

Kitap Hakkında Ne Dediler;

“Elinizden bırakamayacağınız nadir kitaplardan biri… Nefis ve ürkütücü.” Stephen King

“A. J. Finn usta dokunuşuyla yeni bir yetenek.” Tess Gerritsen

“Kesinlikle sürükleyici bir gerilim romanı.” Louise Penny

“Güçlü bir kara film vaadiyle karanlık, şaşırtıcı bir karışım.” Ruth Ware