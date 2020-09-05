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Pelin Özgen Piker’in, ilk sergisi ‘Dünya’ sanatseverlerden büyük beğeni aldı

Mimarlık ve tasarım bilgisini fotoğraf sanatıyla buluşturan Kaleseramik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Pelin Özgen Piker, ufuk çizgisini ve ufuk çizgisinin insan üzerinde bıraktığı derin izleri, ‘Dünya’ ismini verdiği bir fotoğraf sergisiyle ölümsüzleştirdi.

Kültür Sanat 05.09.2020, 10:31 05.09.2020, 10:31
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Pelin Özgen Piker’in, ilk sergisi ‘Dünya’ sanatseverlerden büyük beğeni aldı

Mimarlık ve tasarım bilgisini fotoğraf sanatıyla buluşturan Kaleseramik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Pelin Özgen Piker, ufuk çizgisini ve ufuk çizgisinin insan üzerinde bıraktığı derin izleri, ‘Dünya’ ismini verdiği bir fotoğraf sergisiyle ölümsüzleştirdi. Piker’in; dünyanın farklı şehirlerinde gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bağlamsal etkenleri, formları ve organik yapıları fotoğraflarında yansıtmaya çalıştığı karma sergi, sanatseverlerden büyük ilgi gördü.
 

Kaleseramik Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Pelin Özgen Piker, büyük tutkusu olan fotoğraf çekme aşkını karma bir sergi ile taçlandırdı. Piker’in son bir yılda dünyanın farklı şehirlerine yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşturduğu ‘Dünya’ isimli ilk sergisi, seçkin bir davetli grubunun katılımıyla Goba Art&Design’da açıldı.

Sergide Piker’in vizöründen ölümsüzleşen İtalya’nın sanat başyapıtları ile zengin kenti Modena ve UNESCO Dünya Miras listesinde yer alan Vicenza, Brezilya'nın en büyük şehri Sao Paulo, ünlü karnavallar kenti Rio da Janeiro, Almanya’nın en gözde şehri Münih, Finlandiya’nın Kuzey Işıkları ile ünlü masalsı şehri Rovaniemi, İsveç’in Kuzey Baltık Buz denizinin kıyısındaki şirin ilçesi Batskarsnas ve Asya ile Avrupa’yı buluşturan dünyanın incisi İstanbul’dan birbirinden güzel fotoğraf kareleri yer aldı. Katılımcıları, Pelin Özgen Piker’in gözünden mini bir dünya turuna çıkartan karma sergi, sanatseverlerden büyük beğeni aldı.

“Fotoğraf çekmek benim için çok değerli bir uğraş”

Serginin gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Pelin Özgen Piker, “Fotoğraf çekmek benim için çok değerli bir uğraş. Kendi gözümden gördüğüm bir şeyleri ölümsüzleştirmek, onu başkalarına aktarmak; benim o an yaşadığım heyecanı onların yaşadığını görmek gerçekten inanılmaz bir duygu. ‘Dünya’da bu duyguların sonucunda ortaya çıkan bir sergi. Ve benim ilk sergim. Bu yüzden benim için hem çok anlamlı hem de çok değerli. Serginin gördüğü ilgi beni çok heyecanlandırdı, çok mutluyum” diye konuştu.

Serginin, son bir yılda dünyanın farklı şehirlerine yaptığı seyahatlerden oluşturduğu özel bir seçki olduğunu vurgulayan Piker; şunları söyledi: “Doğanın büyüleyici görünümünü yaratıcı formlarla bezeyen binlerce etken var dünyamızda. Bazen içinden yürüyerek geçtiğiniz bir su birikintisindeki ağacın yansıması, bazen de bir binanın üzerine düşen gölgesi... Bazen de gökyüzündeki ışık oyunları… Ben de çektiğim hayatımızda farkında olmadığımız ama her zaman gördüğümüz ufuk çizgisi ve ufuk çizgisinin insan üzerinde bıraktığı derin izler somutlaştırmaya çalıştım.

Fotoğraflarımda gökyüzü ve yeryüzü arasındaki bağlamsal etkenler, formlar, organik yapıları yansıtmaya çalıştım.”

Pelin Özgen Piker’in, mimari yapılar ve doğa formlarından oluşan ‘Dünya’ isimli fotoğraf sergisi; Goba Art & Design’da 19 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek.

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