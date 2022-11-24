Pek Yakında Vizyona Girecek Filmler Listesi

Kendi Yolumda

25 Kasım 2022 Sinemada / 1s 30dk / Komedi

Yönetmen Ömer Faruk Sorak

Senarist Ali Kobanbay

Oyuncular: Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ

Adana'ya giden Gökhan Özoğuz, burada gittiği tamircide çırak olan Ömer Ali ile tanışır. Ömer Ali de müzik sevdasıyla yanıp tutuşan ve besteler yapan biridir. Yaptığı çalışmayı Gökhan Özoğuz'a gösterir ve ondan bu işin peşini bırakmaması gerektiği öğüdünü alır. Ömer Ali'nin “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusu, Gökhan'ın bilinçaltına kazınacaktır. Arabasının tamir olmasını beklerken uykuya dalan Gökhan, rüyasında tam olarak bu sorunun etkilerini görür. Gökhan artık Adana'da bir tamirci çırağıdır...

Kemikler ve Her Şey

25 Kasım 2022 Sinemada / 2s 10dk / Dram, Korku, Romantik

Yönetmen Luca Guadagnino

Senarist Camille DeAngelis, David Kajganich

Oyuncular: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance

Orijinal adı Bones and All

Maren Yearly, saygı duyulacak biri olmak isteyen genç bir kadındır. Ancak utanç verici ihtiyaçları onu dibe sürükler. Çocukluğundan itibaren büyük bir probleme sahip olan Maren, ne zaman biri onu çok umursasa, onları yemekten kendini alıkoyamaz. Onun hayatı, annesinin kendisini terk etmesinden sonra hiç tanımadığı babasını aramaya karar vermesiyle bambaşka bir hal alır. Erkek arkadaşıyla çıktığı bu yolculukta Maren sadece babasını değil, kendisini de arar.

Tehlikeli Oyun

25 Kasım 2022 Sinemada / 1s 34dk / Gerilim

Yönetmen Russell Crowe

Senarist Stephen M. Coates, Russell Crowe

Oyuncular: Russell Crowe, Elsa Pataky, Liam Hemsworth

Orijinal adı Poker Face

Tehlikeli Oyun, bir teknoloji milyarderi tarafından düzenlenen büyük ödüllü bir poker gecesinde yaşananları konu ediyor. Teknoloji milyarderi olan Jake Foley, yüksek bahisli bir poker oyunu düzenlemek için çocukluk arkadaşlarını Miami'deki mülkünde toplar. Jake ve arkadaşlarının, hem nefret hem de sevgi dolu bir ilişkisi vardır. Jake, hazırladığı bu gece ile arkadaşlarına hayal bile edemeyecekleri kadar para kazanma şanşı tanır. Ancak oyuncuların oyuna katılabilmesi için, en özel sırlarını açıklamaları gerekmektedir. Oyun başladıktan bir süre sonra Jake’in arkadaşları, oyunun gerçekte neyin hakkında olduğunu keşfeder.

Kutsal Örümcek

25 Kasım 2022 Sinemada / 1s 56dk / Gerilim, Polisiye, Dram

Yönetmen Ali Abbasi

Senarist Ali Abbasi

Oyuncular: Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani

Orijinal adı Holy Spider

Kutsal Örümcek, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i, ahlaksız ve yozlaşmış sokak fahişelerinden "temizlemek" için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed'in hikayesini konu ediyor. Saeed, İran’ın kutsal şehri Meşhed’i sokak fahişelerinden temizlemek adına birkaç kadını öldürür. Ancak o kendisine amaç edindiği bu kutsal göreve karşı halkın ilgisinin eksikliğinden şikayetçidir. Bu sırada kendisine Örümcek Katili adını veren bir seri katil şehrin sokaklarında kendisine av aramaktadır. Bu durum üzerine kadın bir gazeteci katilin peşine düşer.

Poşetten Kanatlar

25 Kasım 2022 Sinemada / Dram

Yönetmen Mustafa Özer

Senarist Mustafa Duman

Oyuncular: Şevki Özcan, Gülnihal Demir, Yiğit Dören

Poşetten Kanatlar, hayallerinin gerçekleşmesini bekleyen bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Engelli bir çocuğun en büyük hayali uçabilmektir. Çocuğun arkadaşları, onun bu hayaline ulaşabilmesi için çabalar.

Fabelmanlar

2 Aralık 2022 Sinemada / 2s 31dk / Biyografik, Dram

Yönetmen Steven Spielberg

Senarist Steven Spielberg, Tony Kushner

Oyuncular: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano

Orijinal adı The Fabelmans

Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.

Resmi Yarışma

2 Aralık 2022 Sinemada / 1s 54dk / Komedi

Yönetmen Mariano Cohn, Gastón Duprat

Senarist Andrés Duprat, Mariano Cohn

Oyuncular: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez

Orijinal adı Competencia Oficial

Resmi Yarışma, iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş adamının hikayesini konu ediyor. Filmde, milyarder girişimci tarafından işe alınan ünlü film yapımcısı Lola Cuevas'a Penélope Cruz hayat verirken, Antonio Banderas ünlü oyuncu Félix Rivero karakterini canlandırıyor. Mariano Cohn ve Gastón Duprat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda ayrıca José Luis Gómez, Carlos Hiplito, Irene Escolar, Koldo Olabarri, Nagore Aramburu gibi isimler yer alıyor.

Acil Durumda Jane'i Ara

2 Aralık 2022 Sinemada / 2s 2dk / Dram

Yönetmen Phyllis Nagy

Senarist Phyllis Nagy, Hayley Schore

Oyuncular: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina

Orijinal adı Call Jane

Genç bir kadın olan Joy, 1960'lı yılların geleneklerine uygun bir yaşam sürmektedir. Ancak beklenmedik hamileliği onun hayatının değişmesine neden olur. O dönemde yasal olmayan yollarla hamileliğe son verilmesinin gittikçe yaygınlaştığını öğrenen Joy, Jane adı verilen bu yöntemi denemeye karar verir. Yeraltı kürtaj hareketinin lideri olan Virginia, Joy’a yardım edip hayatını kurtarırken aynı zamanda onun kendi hayatının kontrol sahibi olması konusunda yardım eder.

Kurak Günler

9 Aralık 2022 Sinemada / 2s 8dk / Dram, Gerilim

Yönetmen Emin Alper

Senarist Emin Alper

Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Hatice Aslan

Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır. Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.

Her Şey Dahil

9 Aralık 2022 Sinemada / Komedi

Yönetmen Hakan Eser

Senarist Şeyda Delibaşı, Hakan Eser

Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gürgen Öz, Hakan Bilgin

Faruk, Ayhan ve Kasım, Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeştir. Birlikte yaşayan üç kardeş, dedelerinden kalan miras sayesinde bakir bir Ege koyunun tapusuna almaya çok yaklaşmışlardır. Kalan son iki taksidi ödemeye çalışan Faruk, Ayhan ve Kasım, sonrasında koyda bir tatil köyü açmayı planlar. Kardeşler tatil köyünü açmak için çabalarlarken Faruk, açılışa tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de çağırır. Müşteriler, kendilerine vaat edilen organik ve doğal bir tatilin hayaliyle koya geldiklerinde beklenmedik bir manzara ile karşılaşırlar ve ortalık karışır.