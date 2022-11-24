Pek Yakında Vizyona Girecek Filmler Listesi
Filmseverlerin yakından takip ettiği sinema salonlarında, pek yakında vizyona girecek birbirinden farklı ve ilgi çekici konularıyla çeşitli filmleri sizler için bir araya getirdik.
Kendi Yolumda
25 Kasım 2022 Sinemada / 1s 30dk / Komedi
Yönetmen Ömer Faruk Sorak
Senarist Ali Kobanbay
Oyuncular: Gökhan Özoğuz, Gökçe Bahadır, Ferit Aktuğ
Adana'ya giden Gökhan Özoğuz, burada gittiği tamircide çırak olan Ömer Ali ile tanışır. Ömer Ali de müzik sevdasıyla yanıp tutuşan ve besteler yapan biridir. Yaptığı çalışmayı Gökhan Özoğuz'a gösterir ve ondan bu işin peşini bırakmaması gerektiği öğüdünü alır. Ömer Ali'nin “Sen de benimki gibi bir aileye, benim doğduğum gibi bir tamirhaneye doğsaydın, Athena Gökhan olabilir miydin?” sorusu, Gökhan'ın bilinçaltına kazınacaktır. Arabasının tamir olmasını beklerken uykuya dalan Gökhan, rüyasında tam olarak bu sorunun etkilerini görür. Gökhan artık Adana'da bir tamirci çırağıdır...
Kemikler ve Her Şey
25 Kasım 2022 Sinemada / 2s 10dk / Dram, Korku, Romantik
Yönetmen Luca Guadagnino
Senarist Camille DeAngelis, David Kajganich
Oyuncular: Timothée Chalamet, Taylor Russell, Mark Rylance
Orijinal adı Bones and All
Maren Yearly, saygı duyulacak biri olmak isteyen genç bir kadındır. Ancak utanç verici ihtiyaçları onu dibe sürükler. Çocukluğundan itibaren büyük bir probleme sahip olan Maren, ne zaman biri onu çok umursasa, onları yemekten kendini alıkoyamaz. Onun hayatı, annesinin kendisini terk etmesinden sonra hiç tanımadığı babasını aramaya karar vermesiyle bambaşka bir hal alır. Erkek arkadaşıyla çıktığı bu yolculukta Maren sadece babasını değil, kendisini de arar.
Tehlikeli Oyun
25 Kasım 2022 Sinemada / 1s 34dk / Gerilim
Yönetmen Russell Crowe
Senarist Stephen M. Coates, Russell Crowe
Oyuncular: Russell Crowe, Elsa Pataky, Liam Hemsworth
Orijinal adı Poker Face
Tehlikeli Oyun, bir teknoloji milyarderi tarafından düzenlenen büyük ödüllü bir poker gecesinde yaşananları konu ediyor. Teknoloji milyarderi olan Jake Foley, yüksek bahisli bir poker oyunu düzenlemek için çocukluk arkadaşlarını Miami'deki mülkünde toplar. Jake ve arkadaşlarının, hem nefret hem de sevgi dolu bir ilişkisi vardır. Jake, hazırladığı bu gece ile arkadaşlarına hayal bile edemeyecekleri kadar para kazanma şanşı tanır. Ancak oyuncuların oyuna katılabilmesi için, en özel sırlarını açıklamaları gerekmektedir. Oyun başladıktan bir süre sonra Jake’in arkadaşları, oyunun gerçekte neyin hakkında olduğunu keşfeder.
Kutsal Örümcek
25 Kasım 2022 Sinemada / 1s 56dk / Gerilim, Polisiye, Dram
Yönetmen Ali Abbasi
Senarist Ali Abbasi
Oyuncular: Mehdi Bajestani, Zar Amir Ebrahimi, Arash Ashtiani
Orijinal adı Holy Spider
Kutsal Örümcek, İran'ın kutsal şehri Meşhed'i, ahlaksız ve yozlaşmış sokak fahişelerinden "temizlemek" için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed'in hikayesini konu ediyor. Saeed, İran’ın kutsal şehri Meşhed’i sokak fahişelerinden temizlemek adına birkaç kadını öldürür. Ancak o kendisine amaç edindiği bu kutsal göreve karşı halkın ilgisinin eksikliğinden şikayetçidir. Bu sırada kendisine Örümcek Katili adını veren bir seri katil şehrin sokaklarında kendisine av aramaktadır. Bu durum üzerine kadın bir gazeteci katilin peşine düşer.
Poşetten Kanatlar
25 Kasım 2022 Sinemada / Dram
Yönetmen Mustafa Özer
Senarist Mustafa Duman
Oyuncular: Şevki Özcan, Gülnihal Demir, Yiğit Dören
Poşetten Kanatlar, hayallerinin gerçekleşmesini bekleyen bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Engelli bir çocuğun en büyük hayali uçabilmektir. Çocuğun arkadaşları, onun bu hayaline ulaşabilmesi için çabalar.
Fabelmanlar
2 Aralık 2022 Sinemada / 2s 31dk / Biyografik, Dram
Yönetmen Steven Spielberg
Senarist Steven Spielberg, Tony Kushner
Oyuncular: Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Orijinal adı The Fabelmans
Çocukluğunu Arizona’da geçiren yönetmen Steven Spielberg’in anılarından ilham alan The Fabelmans, arkadaşlarıyla daha da büyük filmler çekebilmek için her zaman yeni bir donanıma ihtiyaç duyan genç Sammy Fabelman’ın hikayesini konu ediyor.
Resmi Yarışma
2 Aralık 2022 Sinemada / 1s 54dk / Komedi
Yönetmen Mariano Cohn, Gastón Duprat
Senarist Andrés Duprat, Mariano Cohn
Oyuncular: Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Orijinal adı Competencia Oficial
Resmi Yarışma, iyi bir film yapabilmek için ünlü bir film yapımcısı ile anlaşan zengin bir iş adamının hikayesini konu ediyor. Filmde, milyarder girişimci tarafından işe alınan ünlü film yapımcısı Lola Cuevas'a Penélope Cruz hayat verirken, Antonio Banderas ünlü oyuncu Félix Rivero karakterini canlandırıyor. Mariano Cohn ve Gastón Duprat'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin kadrosunda ayrıca José Luis Gómez, Carlos Hiplito, Irene Escolar, Koldo Olabarri, Nagore Aramburu gibi isimler yer alıyor.
Acil Durumda Jane'i Ara
2 Aralık 2022 Sinemada / 2s 2dk / Dram
Yönetmen Phyllis Nagy
Senarist Phyllis Nagy, Hayley Schore
Oyuncular: Elizabeth Banks, Sigourney Weaver, Chris Messina
Orijinal adı Call Jane
Genç bir kadın olan Joy, 1960'lı yılların geleneklerine uygun bir yaşam sürmektedir. Ancak beklenmedik hamileliği onun hayatının değişmesine neden olur. O dönemde yasal olmayan yollarla hamileliğe son verilmesinin gittikçe yaygınlaştığını öğrenen Joy, Jane adı verilen bu yöntemi denemeye karar verir. Yeraltı kürtaj hareketinin lideri olan Virginia, Joy’a yardım edip hayatını kurtarırken aynı zamanda onun kendi hayatının kontrol sahibi olması konusunda yardım eder.
Kurak Günler
9 Aralık 2022 Sinemada / 2s 8dk / Dram, Gerilim
Yönetmen Emin Alper
Senarist Emin Alper
Oyuncular: Selahattin Paşalı, Ekin Koç, Hatice Aslan
Çiçeği burnunda bir savcı olan Emre'nin tayini Yanıklar kasabasına çıkar. İşini büyük bir ciddiyetle yapmaya çalışan Emre, Belediye Başkanı Selim Bey ve kasaba halkı tarafından saygıyla karşılanır. Yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanması kasabada ciddi bir sorun yaratır. Selim Bey de büyük borularla yer altı sularını kasabaya bağlayacak olan büyük projesini hayata geçirmeye çalışır. Ancak Selim, yerel bir gazete sahibi olan Murat başta olmak üzere ciddi bir muhalefetle karşı karşıya kalır. Murat, Emre'yi belediye başkanına karşı kışkırtmaya çalışsa da Emre olaylara temkinli yaklaşır. Kısa bir süre sonra yapılacak olan yerel seçimlerde taraf olmaktan kaçınmaya çalışan Emre, ona karşı yükselen sesler sonucu kendisini zor bir durumun içinde bulur. Çok geçmeden Emre, bir kısır döngü içine hapsolur.
Her Şey Dahil
9 Aralık 2022 Sinemada / Komedi
Yönetmen Hakan Eser
Senarist Şeyda Delibaşı, Hakan Eser
Oyuncular: Gonca Vuslateri, Gürgen Öz, Hakan Bilgin
Faruk, Ayhan ve Kasım, Danimarka’daki kriyo bankasında farklı donörlerden dünyaya gelmiş üç kardeştir. Birlikte yaşayan üç kardeş, dedelerinden kalan miras sayesinde bakir bir Ege koyunun tapusuna almaya çok yaklaşmışlardır. Kalan son iki taksidi ödemeye çalışan Faruk, Ayhan ve Kasım, sonrasında koyda bir tatil köyü açmayı planlar. Kardeşler tatil köyünü açmak için çabalarlarken Faruk, açılışa tesadüfen tanıştığı yazar Fulden’i de çağırır. Müşteriler, kendilerine vaat edilen organik ve doğal bir tatilin hayaliyle koya geldiklerinde beklenmedik bir manzara ile karşılaşırlar ve ortalık karışır.