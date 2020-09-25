Pazarcık’ta 40 kaya mezar gün yüzüne çıkarılacak
KAHRAMANMARAŞ’IN PAZARCIK İLÇESİNDE 40’A YAKIN ROMA DÖNEMİNE AİT OLDUĞU TAHMİN EDİLEN KAYA MEZARLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILARAK TURİZME KAZANDIRILACAK
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 40’a yakın, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen kaya mezarlar gün yüzüne çıkarılarak turizme kazandırılacak.
İlçeye bağlı Bağdınısağır Mahallesi sınırı içerisindeki Kırkmağaralar olarak bilinen ve içerisinde Roma dönemine ait kaya mezarlarının bulunduğu alanda ilk kazma bu ay vurulacak.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından ayrılan ödenekle kazı çalışmalarına başlanıp destekleneceğini söyleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, ilçesinin turizmden hak ettiği payı alacağını ifade etti. Pazarcık’ın önemli bir güzergahta bulunduğunu belirten Yılmazcan, “İlçemizde bir tarih var ve bu tarihin gün yüzüne çıkması için start verdik. Binlerce yıldır toprak altında kalan bu bölge gün yüzüne çıkıp turizme kazandırıldığında tüm hemşerilerimiz kazanacak" dedi.
Pazarcık ilçesinin önemli bir ana arter kavşağında bulunduğunu belirten Yılmazcan, "Adıyaman’a giden tur otobüsleri ve Kahramanmaraş’tan Gaziantep ve Şanlıurfa bölgesine giden tur otobüsleri ilçemiz sınırları içerisinden geçmektedir. İnşallah 40’a yakın Roma döneminden kalma kaya mezarlarını ortaya çıkartırsak, bu tur otobüslerinin hepsini ilçemizde de konaklatabiliriz. Çünkü artık tarih turizmi ön planda ve biz de hak ettiğimizi almak istiyoruz. İlçemize insan giriş çıkışının sağlanmasıyla ilçe halkımızın ekonomisinde de önemli ölçüde farklılık olacaktır” diye konuştu.
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